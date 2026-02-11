Защитник от Хебър ще играе в Гигант (Съединение) през пролетта

© Иван Дишков ще играе за Гигант (Съединение) през пролетния дял на сезона в Югоизточната Трета лига.



Това стана окончателно ясно, след като футболистът се договори с ръководството на клуба и ще бъде на разположение на старши треньора Васил Стефанов за пролетните двубои.



Към Дишков имаше засилен интерес от доста отбори, но той в крайна сметка предпочете да играе за Гигант (Съединение).



Роденият през 2002 година централен защитник е юноша на Хебър (Пазарджик), като през есента на настоящия сезон бе част от първия отбор на Хебър във Втора лига.