Спортните новини: Днес (17) | Вчера (14)
Защитник от Хебър ще играе в Гигант (Съединение) през пролетта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:46Коментари (0)214
©
Иван Дишков ще играе за Гигант (Съединение) през пролетния дял на сезона в Югоизточната Трета лига.

Това стана окончателно ясно, след като футболистът се договори с ръководството на клуба и ще бъде на разположение на старши треньора Васил Стефанов за пролетните двубои.

Към Дишков имаше засилен интерес от доста отбори, но той в крайна сметка предпочете да играе за Гигант (Съединение).

Роденият през 2002 година централен защитник е юноша на Хебър (Пазарджик), като през есента на настоящия сезон бе част от първия отбор на Хебър във Втора лига.
