ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (17)
Шефът на Гигант (Съединение) след мач в Пловдив: Продължаваме да работим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04Коментари (0)251
©
Президентът на Гигант (Съединение) Добри Козарев изрази задоволство след победата над Димитровград с 4:1 в контролна среща. Спарингът се игра на градския стадион "Пловдив". Два гола отбеляза Аурел Мусай, а по един добавиха Георги Мавродиев и Наско Христев.

"Изиграхме много добър мач, като освен головете ударихме две греди и създадохме още доста голови ситуации“, коментира шефът пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

"Добре е, че дори и на този тежък терен играхме много добре. Продължаваме да работим и да се подготвяме за мачовете през пролетта“, добави Козарев.

Двубоя в Пловдив пропуснаха Милен Николов, който бе болен, както и контузените Йълмаз Сюлейман и Здравко Жилов.

Следващата контрола на Гигант е на 31 януари срещу Оборище (Панагюрище). Последната проверка на тима преди подновяването на сезона в Трета лига - Югоизточна група ще е на 7 февруари срещу Атлетик (Куклен).
Още по темата: общо новини по темата: 1103
23.01.2026
23.01.2026
22.01.2026
21.01.2026
21.01.2026
19.01.2026
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пламена Миткова: Сега лишенията са много повече, защото отговорността е по-голяма
 "Канарите" с 4 тренировки през първите два дни от лагера в "Коматево"
 Бизнесмен дразни левскари с Переа: Ще видим колко е ваш! Ще изскимтите задължително!
 Кузманов победи брата на Стефанос Циципас в силен турнир в Бахрейн
 От "Лаута": С всяка шапка или шал подкрепяш облика на трибуната за дербито
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: