Шефът на Гигант (Съединение) след мач в Пловдив: Продължаваме да работим

© Президентът на Гигант (Съединение) Добри Козарев изрази задоволство след победата над Димитровград с 4:1 в контролна среща. Спарингът се игра на градския стадион "Пловдив". Два гола отбеляза Аурел Мусай, а по един добавиха Георги Мавродиев и Наско Христев.



"Изиграхме много добър мач, като освен головете ударихме две греди и създадохме още доста голови ситуации“, коментира шефът пред официалния сайт на Гигант (Съединение).



"Добре е, че дори и на този тежък терен играхме много добре. Продължаваме да работим и да се подготвяме за мачовете през пролетта“, добави Козарев.



Двубоя в Пловдив пропуснаха Милен Николов, който бе болен, както и контузените Йълмаз Сюлейман и Здравко Жилов.



Следващата контрола на Гигант е на 31 януари срещу Оборище (Панагюрище). Последната проверка на тима преди подновяването на сезона в Трета лига - Югоизточна група ще е на 7 февруари срещу Атлетик (Куклен).