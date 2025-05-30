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БФС прати елитни съдии за последния кръг в ЮИ Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:16Коментари (0)529
© StartPhoto
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за последния кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и нарядите:

30.05./Петък/ 2025г. – 17:00 часа

ФК " Свиленград “ (Свиленград) –ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Денислав Димитров – Сливен

АС: Яни Дончев – Ямбол

4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас

Делегат: Георги Христов – Ямбол

31.05./Събота/ 2025г. – 15:00 часа

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

 ГС: Константин Николов – Бургас

АС: Станимир Илков – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

4-ти съдия: Никола Бонев – Стара Загора

Делегат: Живко Недялков – Бургас

31.05./Събота/ 2025г. – 16:00 часа

ФК “ Димитровград 1947 “(Димитровград) – ПФК " Ботев“  III (Пловдив)

ГС: Мюмюн Сар – Бургас

АС: Валери Вълков – Сливен

АС: Христо Стоянов – Сливен

4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора

Делегат: Тихомир Димов – Сливен

31.05./Събота/ 2025г. – 17:00 часа

ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Васил Пеев – Пловдив

АС:Светослав Енчев – Пловдив

АС: Симеон Сталев – Пловдив

4-ти съдия: Георги Иванов – Пловдив

Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив

ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)

ГС: Николай Николов – Хасково

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Юсуф Караали – Кърджали

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас

Делегат: Веселин Василев – Хасково

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ОФК “ Левски“(Карлово)

 ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС:Костадин Керацов – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Донка Терзиева – Стара Загора

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)

 ГС: Любомир Александров – Хасково

АС:Милен Митев – Стара Загора

АС: Стоян Зафиров – Ямбол

4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол

Делегат: Валентин Златанов – Бургас

ФК “Атлетик“ (Куклен) – ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Кристиян Колев – Пловдив

АС:Цветан Горанов – Пловдив

АС: Стоян Петров – Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив

01.05./Неделя/ 2025г. – 18:00 часа

ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Владимир Вълков – Пловдив

АС:Иван Копчев – Пловдив

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

4-ти съдия: Кристиян Колев – Пловдив

Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
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