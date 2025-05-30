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|БФС прати елитни съдии за последния кръг в ЮИ Трета лига
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за последния кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и нарядите:
30.05./Петък/ 2025г. – 17:00 часа
ФК " Свиленград “ (Свиленград) –ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Денислав Димитров – Сливен
АС: Яни Дончев – Ямбол
4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас
Делегат: Георги Христов – Ямбол
31.05./Събота/ 2025г. – 15:00 часа
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Константин Николов – Бургас
АС: Станимир Илков – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
4-ти съдия: Никола Бонев – Стара Загора
Делегат: Живко Недялков – Бургас
31.05./Събота/ 2025г. – 16:00 часа
ФК “ Димитровград 1947 “(Димитровград) – ПФК " Ботев“ III (Пловдив)
ГС: Мюмюн Сар – Бургас
АС: Валери Вълков – Сливен
АС: Христо Стоянов – Сливен
4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора
Делегат: Тихомир Димов – Сливен
31.05./Събота/ 2025г. – 17:00 часа
ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Васил Пеев – Пловдив
АС:Светослав Енчев – Пловдив
АС: Симеон Сталев – Пловдив
4-ти съдия: Георги Иванов – Пловдив
Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Николай Николов – Хасково
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Юсуф Караали – Кърджали
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас
Делегат: Веселин Василев – Хасково
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ОФК “ Левски“(Карлово)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС:Костадин Керацов – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Донка Терзиева – Стара Загора
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС:Милен Митев – Стара Загора
АС: Стоян Зафиров – Ямбол
4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол
Делегат: Валентин Златанов – Бургас
ФК “Атлетик“ (Куклен) – ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Кристиян Колев – Пловдив
АС:Цветан Горанов – Пловдив
АС: Стоян Петров – Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
01.05./Неделя/ 2025г. – 18:00 часа
ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Владимир Вълков – Пловдив
АС:Иван Копчев – Пловдив
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
4-ти съдия: Кристиян Колев – Пловдив
Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
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