Спортните новини: Днес (7) | Вчера (14)
Иван Кочев: Играхме на много високо ниво срещу Берое, доволен съм
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27
©
Марица (Милево) загуби от елитния Берое (Стара Загора) с 1:3 в първата си контрола от зимната подготовка. Тимът от Милево дори поведе в резултата, но допусна обрат.

Въпреки поражението, наставникът на Марица Иван Кочев остана изключително доволен от видяното.

"Поведохме в резултата след гол на Ангел Здравчев. Наистина стартирахме много силно. Но аз като цяло съм доволен от показаното от момчетата, а това ни бе едва първата контрола. Наистина играхме на много високо ниво. Отзивите за представянето ни и от хората, които гледаха двубоя, също са добри“, коментира Иван Кочев пред официалния сайт на клуба.

"Има разлика обаче, когато играеш срещу елитен отбор. Теренът бе добър, топката върви по-бързо, нивото и темпото на игра са по-добри. Подобни контроли са изключително полезни за момчетата. Защото когато излязат срещу противник от Първа лига, веднага желанието е да се докажат, да покажат, че имат качества“, добави още наставникът.

"Подготовката ни върви по план, предстои ни проверка срещу Атлетик (Куклен), след това още две. Тренираме нормално, дано нямаме контузени и да подновим първенството подобаващо“, каза още Иван Кочев.

Следващите контроли на отбора са както следва:

21 януари, Марица (Милево) – Атлетик (Куклен)

24 януари, Марица (Милево) – Хасково (областна група)

31 януари, Марица (Милево) – Левски (Карлово)

Очаква се седмица преди подновяването на сезона в Югоизточната Трета лига да се изиграе мач от турнира за Аматьорската купа (7-8) февруари, но при условие, че времето позволява.

Шампионатът се подновява на 14 февруари, като в първия кръг Марица (Милево) е гост на ОФК Хасково.
