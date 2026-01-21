Иван Кочев: Играхме на много високо ниво срещу Берое, доволен съм

© Марица (Милево) загуби от елитния Берое (Стара Загора) с 1:3 в първата си контрола от зимната подготовка. Тимът от Милево дори поведе в резултата, но допусна обрат.



Въпреки поражението, наставникът на Марица Иван Кочев остана изключително доволен от видяното.



"Поведохме в резултата след гол на Ангел Здравчев. Наистина стартирахме много силно. Но аз като цяло съм доволен от показаното от момчетата, а това ни бе едва първата контрола. Наистина играхме на много високо ниво. Отзивите за представянето ни и от хората, които гледаха двубоя, също са добри“, коментира Иван Кочев пред официалния сайт на клуба.



"Има разлика обаче, когато играеш срещу елитен отбор. Теренът бе добър, топката върви по-бързо, нивото и темпото на игра са по-добри. Подобни контроли са изключително полезни за момчетата. Защото когато излязат срещу противник от Първа лига, веднага желанието е да се докажат, да покажат, че имат качества“, добави още наставникът.



"Подготовката ни върви по план, предстои ни проверка срещу Атлетик (Куклен), след това още две. Тренираме нормално, дано нямаме контузени и да подновим първенството подобаващо“, каза още Иван Кочев.



Следващите контроли на отбора са както следва:



21 януари, Марица (Милево) – Атлетик (Куклен)



24 януари, Марица (Милево) – Хасково (областна група)



31 януари, Марица (Милево) – Левски (Карлово)



Очаква се седмица преди подновяването на сезона в Югоизточната Трета лига да се изиграе мач от турнира за Аматьорската купа (7-8) февруари, но при условие, че времето позволява.



Шампионатът се подновява на 14 февруари, като в първия кръг Марица (Милево) е гост на ОФК Хасково.