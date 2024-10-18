След гафовете на съдиите: БФС прати авторитетни рефери на дербитата в ЮИ Трета лига

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 13-ти кръг в Югоизточната трета лига.



След множеството оплаквания в последните кръгове, от родната централа сложиха авторитетни съдии на завързаните сблъсъци в кръга.



Ето и назначенията:



19.10./Събота/ 2024г. – 13:00 часа



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Димо Димов - Сливен



АС: Станимир Трифонов - Сливен



АС: Денислав Димитров - Сливен



4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян



Делегат: Данаил Димитров – Сливен



19.10./Събота/ 2024г. – 16:00 часа



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Светослав Лазаров - Бургас



АС: Владимир Минчев - Бургас



АС: Атанас Тодоров - Бургас



4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас



Делегат: Николай Христов – Бургас



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Георги Кабаков - Пловдив



АС: Месут Ахмедов - Пловдив



АС: Теодор Цветков - Пловдив



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Васил Петров – Пловдив



ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Николай Запрянов - Пловдив



АС: Антоан Миленов - Пловдив



АС: Валентин Атанасов - Пловдив



4-ти съдия: Константин Николов - Бургас



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)



ГС: Тодор Тодоров - Пловдив



АС:Стоян Петров - Пловдив



АС: Лилия Думбалакова - Пловдив



4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив



Делегат: Тодор Малинов – Пловдив



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Георги Иванов - Пловдив



АС:Ириней Бодуров - Пловдив



АС: Владимир Лазаров - Пловдив



4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив



Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив



ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив



Делегат: Ташо Терзиев – Стара Загора



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС:Владимир Григоров - Ямбол



АС: Стоян Зафиров - Ямбол



4-ти съдия: Цветан Горанов - Пловдив



Делегат: Николай Костадинов – Ямбол



ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Петър Аспарухов - Бургас



АС: Станимир Илков - Бургас



АС: Ганчо Джевелеков - Бургас



4-ти съдия: Йордан Петров - Пловдив



Делегат: Борис Ганев – Бургас



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Владимир Вълков - Пловдив



АС:Иван Копчев - Пловдив



АС: Желязко Пилатов - Пловдив



4-ти съдия: Николай Марков - Пловдив



Делегат: Васил Николов - Пловдив