ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (21) | Вчера (20)
След гафовете на съдиите: БФС прати авторитетни рефери на дербитата в ЮИ Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:16Коментари (0)375
©
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 13-ти кръг в Югоизточната трета лига.

След множеството оплаквания в последните кръгове, от родната централа сложиха авторитетни съдии на завързаните сблъсъци в кръга.

Ето и назначенията:

19.10./Събота/ 2024г. – 13:00 часа

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Димо Димов - Сливен

АС: Станимир Трифонов - Сливен

АС: Денислав Димитров - Сливен

4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян

Делегат: Данаил Димитров – Сливен

19.10./Събота/ 2024г. – 16:00 часа

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Светослав Лазаров - Бургас

АС: Владимир Минчев - Бургас

АС: Атанас Тодоров - Бургас

4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас

Делегат: Николай Христов – Бургас

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Георги Кабаков - Пловдив

АС: Месут Ахмедов - Пловдив

АС: Теодор Цветков - Пловдив

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Васил Петров – Пловдив

ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Николай Запрянов - Пловдив

АС: Антоан Миленов - Пловдив

АС: Валентин Атанасов - Пловдив

4-ти съдия: Константин Николов - Бургас

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС:Стоян Петров - Пловдив

АС: Лилия Думбалакова - Пловдив

4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Георги Иванов - Пловдив

АС:Ириней Бодуров - Пловдив

АС: Владимир Лазаров - Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив

Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив

ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив

Делегат: Ташо Терзиев – Стара Загора

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС:Владимир Григоров - Ямбол

АС: Стоян Зафиров - Ямбол

4-ти съдия: Цветан Горанов - Пловдив

Делегат: Николай Костадинов – Ямбол

ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Петър Аспарухов - Бургас

АС: Станимир Илков - Бургас

АС: Ганчо Джевелеков - Бургас

4-ти съдия: Йордан Петров - Пловдив

Делегат: Борис Ганев – Бургас

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Владимир Вълков - Пловдив

АС:Иван Копчев - Пловдив

АС: Желязко Пилатов - Пловдив

4-ти съдия: Николай Марков - Пловдив

Делегат: Васил Николов - Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 900
17.10.2024
17.10.2024
16.10.2024
14.10.2024
12.10.2024
12.10.2024
предишна страница [ 1/150 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 "Черно-белият" фенклуб: Локомотив Пловдив над всичко!
 Генералният мениджър на БК Локомотив Пловдив с важно изявление
 БФС запретна ръкави! Ще бори манипулираните мачове, срещна се с една от най-важните агенции
 Честит рожден ден на най-успешния треньор в историята на ВК Марица
 Две победи на талантливи пловдивски тенисисти от турнири в Испания и Португалия
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: