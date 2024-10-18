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|След гафовете на съдиите: БФС прати авторитетни рефери на дербитата в ЮИ Трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 13-ти кръг в Югоизточната трета лига.
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След множеството оплаквания в последните кръгове, от родната централа сложиха авторитетни съдии на завързаните сблъсъци в кръга.
Ето и назначенията:
19.10./Събота/ 2024г. – 13:00 часа
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Димо Димов - Сливен
АС: Станимир Трифонов - Сливен
АС: Денислав Димитров - Сливен
4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян
Делегат: Данаил Димитров – Сливен
19.10./Събота/ 2024г. – 16:00 часа
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Светослав Лазаров - Бургас
АС: Владимир Минчев - Бургас
АС: Атанас Тодоров - Бургас
4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас
Делегат: Николай Христов – Бургас
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Георги Кабаков - Пловдив
АС: Месут Ахмедов - Пловдив
АС: Теодор Цветков - Пловдив
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Васил Петров – Пловдив
ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Николай Запрянов - Пловдив
АС: Антоан Миленов - Пловдив
АС: Валентин Атанасов - Пловдив
4-ти съдия: Константин Николов - Бургас
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС:Стоян Петров - Пловдив
АС: Лилия Думбалакова - Пловдив
4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Георги Иванов - Пловдив
АС:Ириней Бодуров - Пловдив
АС: Владимир Лазаров - Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив
Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив
ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив
Делегат: Ташо Терзиев – Стара Загора
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС:Владимир Григоров - Ямбол
АС: Стоян Зафиров - Ямбол
4-ти съдия: Цветан Горанов - Пловдив
Делегат: Николай Костадинов – Ямбол
ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Петър Аспарухов - Бургас
АС: Станимир Илков - Бургас
АС: Ганчо Джевелеков - Бургас
4-ти съдия: Йордан Петров - Пловдив
Делегат: Борис Ганев – Бургас
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Владимир Вълков - Пловдив
АС:Иван Копчев - Пловдив
АС: Желязко Пилатов - Пловдив
4-ти съдия: Николай Марков - Пловдив
Делегат: Васил Николов - Пловдив
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