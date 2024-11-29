БФС-Пловдив прати Железов на мач на Атлетик (Куклен), Владо Вълков - на Марица

© Plovdiv24.bg Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви днес съдийските назначения за двубоите от 19-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Прави впечатление, че елитните рефери Владимир Вълков и Валентин Железов получиха наряди за срещите съответно на Марица и Атлетик (Куклен).



30.11./Събота/2024г. – 14:30 часа



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Александър Аргиров – Бургас



АС: Цветан Горанов – Пловдив



АС: Владимир Григоров – Ямбол



4-ти съдия: Виктор Коцев – Пловдив



Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Владимир Вълков – Пловдив



АС: Иван Копчев – Пловдив



АС: Антоан Миленов – Пловдив



4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив



Делегат: Васил Петров – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС: Стоян Зафиров – Ямбол



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян



Делегат: Добромир Араванов – Ямбол



ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС:Месут Ахмедов – Пловдив



АС: Ириней Бодуров – Пловдив



4-ти съдия: Кристиян Хубенов – Пловдив



Делегат: Тони Пандарски – Пловдив



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС:Светослав Енчев – Пловдив



АС: Теодор Цветков – Пловдив



4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив



Делегат: Георги Карушев – Пловдив



ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Валентин Железов – Бургас



АС: Станимир Илков – Бургас



АС: Васил Шавов – Бургас



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)



ГС: Петър Аспарухов – Бургас



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



АС: Владимир Минчев – Бургас



4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив



Делегат: Борис Ганев – Бургас



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Стефан Гурков – Сливен



АС:Станимир Трифонов – Сливен



АС: Георги Ненчев – Бургас



4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Пламен Петров – Сливен



ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Апостол Иванов – Пловдив



АС: Владимир Хубенов – Кърджали



АС: Иван Беделев – Пловдив



4-ти съдия: Николай Николов – Хасково



Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив



ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) – ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Димо Димов – Сливен



АС:Яни Дончев – Ямбол



АС: Валери Вълков – Сливен



4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас



Делегат: Данаил Димитров – Сливен



СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени