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Спортните новини: Днес (22) | Вчера (19)
БФС-Пловдив прати Железов на мач на Атлетик (Куклен), Владо Вълков - на Марица
Автор: Стойчо Генов 15:44Коментари (0)103
© Plovdiv24.bg
Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви днес съдийските назначения за двубоите от 19-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Прави впечатление, че елитните рефери Владимир Вълков и Валентин Железов получиха наряди за срещите съответно на Марица и Атлетик (Куклен).

30.11./Събота/2024г. – 14:30 часа

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Цветан Горанов – Пловдив

АС: Владимир Григоров – Ямбол

4-ти съдия: Виктор Коцев – Пловдив

Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Владимир Вълков – Пловдив

АС: Иван Копчев – Пловдив

АС: Антоан Миленов – Пловдив

4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив

Делегат: Васил Петров – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС: Стоян Зафиров – Ямбол

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян

Делегат: Добромир Араванов – Ямбол

ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

 ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС:Месут Ахмедов – Пловдив

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

4-ти съдия: Кристиян Хубенов – Пловдив

Делегат: Тони Пандарски – Пловдив

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС:Светослав Енчев – Пловдив

АС: Теодор Цветков – Пловдив

4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив

Делегат: Георги Карушев – Пловдив

ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Валентин Железов – Бургас

АС: Станимир Илков – Бургас

АС: Васил Шавов – Бургас

4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)

ГС: Петър Аспарухов – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Владимир Минчев – Бургас

4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив

Делегат: Борис Ганев – Бургас

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Стефан Гурков – Сливен

АС:Станимир Трифонов – Сливен

АС: Георги Ненчев – Бургас

4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Пламен Петров – Сливен

ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Апостол Иванов – Пловдив

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Иван Беделев – Пловдив

4-ти съдия: Николай Николов – Хасково

Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив 

ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) – ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Димо Димов – Сливен

АС:Яни Дончев – Ямбол

АС: Валери Вълков – Сливен

4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас

Делегат: Данаил Димитров – Сливен

СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени
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