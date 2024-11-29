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|БФС-Пловдив прати Железов на мач на Атлетик (Куклен), Владо Вълков - на Марица
Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви днес съдийските назначения за двубоите от 19-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Прави впечатление, че елитните рефери Владимир Вълков и Валентин Железов получиха наряди за срещите съответно на Марица и Атлетик (Куклен).
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30.11./Събота/2024г. – 14:30 часа
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Цветан Горанов – Пловдив
АС: Владимир Григоров – Ямбол
4-ти съдия: Виктор Коцев – Пловдив
Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Владимир Вълков – Пловдив
АС: Иван Копчев – Пловдив
АС: Антоан Миленов – Пловдив
4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив
Делегат: Васил Петров – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС: Стоян Зафиров – Ямбол
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян
Делегат: Добромир Араванов – Ямбол
ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС:Месут Ахмедов – Пловдив
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
4-ти съдия: Кристиян Хубенов – Пловдив
Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС:Светослав Енчев – Пловдив
АС: Теодор Цветков – Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив
Делегат: Георги Карушев – Пловдив
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Валентин Железов – Бургас
АС: Станимир Илков – Бургас
АС: Васил Шавов – Бургас
4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)
ГС: Петър Аспарухов – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Владимир Минчев – Бургас
4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив
Делегат: Борис Ганев – Бургас
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Стефан Гурков – Сливен
АС:Станимир Трифонов – Сливен
АС: Георги Ненчев – Бургас
4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Пламен Петров – Сливен
ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Апостол Иванов – Пловдив
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Иван Беделев – Пловдив
4-ти съдия: Николай Николов – Хасково
Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив
ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) – ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС:Яни Дончев – Ямбол
АС: Валери Вълков – Сливен
4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас
Делегат: Данаил Димитров – Сливен
СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени
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