Без четирима наказани Секирово ще опита да продължи успешната си серия
"Секирите“ постигнаха победа над Атлетик (Куклен) в последния си мач, а преди това направиха две равенства – 1:1 като гости на Марица (Милево) и 1:1 у дома с Гигант (Съединение).
С тези резултати тимът успя да се изкачи до 13 позиция в класирането с актив от 26 точки.
Аут за срещата с "розите“ са четирима наказани състезатели. Йордан Айвазов получи петия си жълт картон в Куклен и ще пропусне само 1 мач. Героят от последните два сблъсъка Димитър Петров обаче беше санкциониран за девети път и отнесе два двубоя наказание. Петър Райков и Теодор Фърков пък ще пропуснат втора поредна среща поради санкциите в Милево.
Въпреки сериозните липси Секирово ще опита да продължи с добрите резултати и да победи Розова долина за първи път от май 2024-та, когато го разгроми с 4:0 у дома.
