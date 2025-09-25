ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (18)
БФС - Пловдив обяви наказанията в целия регион
Автор: Стойчо Генов 09:09Коментари (0)306
©
Футболистът на Марица Светлозар Джуров(№4) бе наказан за 1 мач
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:

                            Трета лига" - Югоизточна група

Стефан Петков(Раковски)                            червен  картон              1 среща

Светлозар Джуров(Марица)                          червен  картон              1 среща

Даниел Иванов(Созопол)                                 червен  картон              1 среща

                                   "А" - Областна група 

Митко Парасков(Г.Чардак)                    червен  картон                    2 срещи  

Георги Стоицов(Царимир)                    червен картон                      1 среща 

                                  "Б" Областна група

Иван Пачев(Крислово)                                      червен  картон              1 среща

Костадин Апостолов(Строево)                 червен  картон              1 среща

Димитър Славов(Дачев)                                 червен  картон              1 среща

                                 Зонална група "U 19" 

Кристиян Костов(Марица)                     червен  картон                      1 среща 

Владимир Сапунджиев(Берое)               червен  картон                      1 среща  

Теодор Баденски(Чирпан)                        червен  картон                      1 среща  

                               Зонална група "U 17" 

Иван Кръстев(Марица)                            червен  картон                      1 среща 

                                 Областна група "U 17" 

Християн Янъков(Сопот)                            червен  картон                      1 среща 

                               Зонална група "U 16" 

Калоян Недев (Бургас спорт)                        червен  картон                      1 среща 

На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2  от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1(една) среща и имуществена санкция в размер на 250 лева на г-н Живко Панайотов – ФК " Созопол" гр. Созопол.
