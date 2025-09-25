БФС - Пловдив обяви наказанията в целия регион

© Футболистът на Марица Светлозар Джуров(№4) бе наказан за 1 мач На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:



Трета лига" - Югоизточна група



Стефан Петков(Раковски) червен картон 1 среща



Светлозар Джуров(Марица) червен картон 1 среща



Даниел Иванов(Созопол) червен картон 1 среща



"А" - Областна група



Митко Парасков(Г.Чардак) червен картон 2 срещи



Георги Стоицов(Царимир) червен картон 1 среща



"Б" Областна група



Иван Пачев(Крислово) червен картон 1 среща



Костадин Апостолов(Строево) червен картон 1 среща



Димитър Славов(Дачев) червен картон 1 среща



Зонална група "U 19"



Кристиян Костов(Марица) червен картон 1 среща



Владимир Сапунджиев(Берое) червен картон 1 среща



Теодор Баденски(Чирпан) червен картон 1 среща



Зонална група "U 17"



Иван Кръстев(Марица) червен картон 1 среща



Областна група "U 17"



Християн Янъков(Сопот) червен картон 1 среща



Зонална група "U 16"



Калоян Недев (Бургас спорт) червен картон 1 среща



На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1(една) среща и имуществена санкция в размер на 250 лева на г-н Живко Панайотов – ФК " Созопол" гр. Созопол.