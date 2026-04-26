Легенди на пловдивските Локомотив и Ботев уважиха празника на новосформирания футболен клуб Асеновец 1922 (Асеновград), който навърши една година от своето основаване. Гости на тържеството на "синьо-червения" клуб бяха капитанът, лидер и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, неговият бивш съотборник и любимец на феновете от "Лаута" Бирсент Карагарен, както и халфът - рекордьор с екипа на Ботев Пловдив Марин Бакалов.

Именитите играчи казаха окуражителни думи към децата от академията на ФК Асеновец 1922, а празникът бе отбелязан с футболни игри между деца, родители и треньори, изпълнени с усмивки и емоции.

"Първият рожден ден на нашия клуб е един специален и емоционален момент за всички нас. Само за една година успяхме да изградим нещо наистина стойностно – сплотеност от деца, родители, треньори и ръководство", отбелязаха от ФК Асеновец 1922.

Ето какво още информираха от клуба по повод техния празник:

Започнахме от нулата и преминахме през редица трудности, но с много труд, постоянство и общи усилия поставихме стабилни основи, върху които уверено ще продължим да градим нашето бъдеще.

Имахме честта и удоволствието да посрещнем г-н Петър Петров – заместник-кмет на община Асеновград, към когото изразихме нашата благодарност за подкрепата. От своя страна той също ни зарадва с подаръци, които високо ценим.

Също така имахме привилегията да бъдем заедно с трима големи и доказани футболисти – Марин Бакалов, легенда на Ботев Пловдив и българския футбол, Бирсент Карагарен – наш съгражданин, който продължава да ни радва с играта и головете си в ПФК Арда Кърджали, както и Димитър Илиев – капитан и лидер на Локомотив Пловдив, пример за професионализъм и класа. За тях бяхме подготвили специални подаръци – тениски на клуба с техните имена и номера, които се надяваме да пазят като спомен от този ден.

Изключително сме щастливи, че ни уважиха и споделиха празника с нас.

Поднесохме благодарствени плакети и на всички наши партньори, защото без тяхната подкрепа нямаше да постигнем всичко това за децата.

След официалната част преминахме към най-забавната – футболните игри между деца, родители и треньори, изпълнени с усмивки и емоции. Последва награждаването на нашите треньори, както и специално внимание към нашия домакин, без когото нашият футболен дом нямаше да изглежда по същия начин.

Разбира се, не забравихме и най-важните – децата, които получиха своите подаръци.

Нашият председател също бе приятно изненадан с подаръци от треньорския екип, децата и родителите – жест, който показва истинската сплотеност на нашия клуб.

Празникът завърши с вкусна храна и красива торта, подготвена с много внимание и отношение.От Торти Нико

Днешният ден не е просто празник – той е доказателство, че когато сме заедно, можем да постигнем много.

Продължавайте да вярвате, да се трудите и да се подкрепяте. Най-хубавото тепърва предстои!

Благодарим на всички, които бяха част от този незабравим ден!