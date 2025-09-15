Асеновец привлече ирландец, играл преди това в Атлетик (Куклен)

© ФК Асеновец (Асеновград) привлече ново попълнение в редиците си. Това е офанзивният футболист Макджералд Уоха. Той е роден на 27 май 2002 година и е юноша на ирландския Дери Сити.



Може да играе като флангови нападател, но и в центъра на атаката.



По националност е ирландец, но вече има известен опит в България, след като през пролетта на миналия сезон игра за Атлетик (Куклен).



Уоха е студент по медицина в Медицинския университет в Пловдив.