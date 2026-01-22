ИЗПРАТИ НОВИНА
Тони Лесов с първи гол за "секирите", Звяра също се разписа за разгромна победа
Третодивизионният Секирово (Раковски) надделя с категоричното 6:1 над ФК Садово във втората си зимна контрола. "Секирите“ се наложиха над играещия в "А“ Областна група на Пловдив отбор в среща, проведена на осветление на стадион "Петър Парчевич“ в Раковски.

Още през първото полувреме домакините натрупаха солиден аванс от 4:1. През втората част те отбелязаха нови два безответни гола. Тогава в игра се появиха юношите Георги Патазов, Мартин Антонов и Мартин Телбийски.

Голмайстори за "секирите“ станаха Тони Лесов, който се разписва за първи път след преминаването си тази зима от втория отбор на Локомотив Пловдив, както и Цецо Главчев, Николай Стрехин, Йосиф Табаков - Звяра, Йордан Айвазов и Тодор Фърков.

В следващата си контрола Секирово ще се изправи срещу юношите на Ботев (Пловдив) до 18-годишна възраст.
