ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (15)
БФС - Пловдив обяви наказанията след поредния кръг в аматьорските групи от региона
Автор: Стойчо Генов 09:13Коментари (0)244
©
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС -  Пловдив наложи следните наказания:

                                     Трета лига - Югоизточна група

Николай Горанчев(Д-град)                         5-ти жълт  картон         1 среща

Александър Христев(Асеновец)             5-ти жълт  картон         1 среща

Даниел Андреев(Созопол)                           5-ти жълт  картон         1 среща

Веселин Тундоров(Родопа)                           червен  картон               1 среща               

                                   "А" Областна група

Станислав Василев(Борислав)                      червен  картон              1 среща

Никола Николов(Белащица)                             червен  картон              1 среща

Веселин Паликрушев(Маноле)                        червен  картон              1 среща

Стефан Стойчев(Войсил)                                червен  картон              1 среща

                                    "Б" Областна група

Румен Пергелов(Перущица)                            червен  картон              1 среща

Ангел Котев(Цалапица)                                    червен  картон              1 среща

Иван Топалов(Брестовица)                              червен  картон              1 среща

                                 Зонална група "U 17" 

Александър Георгиев(Хасково)                       червен  картон                 1 среща 

Преслав Пенев(Роз.долина)                              червен  картон                 1 среща

                                Зонална група "U 15" 

Александър Георгиев(Роз.долина)               червен  картон                 1 среща 

                              Областна група "U 17" 

Калоян Стоянов(Асеновец 1922)                   червен  картон               1 среща 

                                 Областна група "U 15 А" 

Данаил Станев(Арда)                                   червен  картон                  1 среща
Още по темата: общо новини по темата: 1065
07.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
03.10.2025
29.09.2025
25.09.2025
предишна страница [ 1/178 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Голям проблем в ПФК Ботев, свързан с много пари
 Академик-ПУ посреща в Пловдив отбора на Етър в старта на 66-ото хандбално първенство при жените
 Центърът Борислава Съйкова започва своя трети сезон в Марица
 Фенове на Локо почетоха човека, оставил отпечатък върху историята на цяла Европа
 Филипов: Бати Венци е изнервен! Защо ли? Може би заради Кабаков?
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: