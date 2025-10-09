БФС - Пловдив обяви наказанията след поредния кръг в аматьорските групи от региона

© На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:



Трета лига - Югоизточна група



Николай Горанчев(Д-град) 5-ти жълт картон 1 среща



Александър Христев(Асеновец) 5-ти жълт картон 1 среща



Даниел Андреев(Созопол) 5-ти жълт картон 1 среща



Веселин Тундоров(Родопа) червен картон 1 среща



"А" Областна група



Станислав Василев(Борислав) червен картон 1 среща



Никола Николов(Белащица) червен картон 1 среща



Веселин Паликрушев(Маноле) червен картон 1 среща



Стефан Стойчев(Войсил) червен картон 1 среща



"Б" Областна група



Румен Пергелов(Перущица) червен картон 1 среща



Ангел Котев(Цалапица) червен картон 1 среща



Иван Топалов(Брестовица) червен картон 1 среща



Зонална група "U 17"



Александър Георгиев(Хасково) червен картон 1 среща



Преслав Пенев(Роз.долина) червен картон 1 среща



Зонална група "U 15"



Александър Георгиев(Роз.долина) червен картон 1 среща



Областна група "U 17"



Калоян Стоянов(Асеновец 1922) червен картон 1 среща



Областна група "U 15 А"



Данаил Станев(Арда) червен картон 1 среща