Спортните новини: Днес (13) | Вчера (13)
Иван Кочев: Още преди сезона казах, че всички ще се съобразяват с Марица (Милево)
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:46Коментари (0)164
©
Треньорът на Марица (Милево) Иван Кочев направи любопитен коментар, след като тимът му записа четвърти пореден мач без загуба. Пловдивският специалист изтъкна какво още иска от своите възпитаници след равенството 2:2 при гостуването на Асеновец (Асеновград) в мача от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

"През първото полувреме надиграхме противника и създадохме страшно много положения, но, противно на всякаква логика, домакините ни отбелязаха гол от статично положение. Успяхме много бързо да се върнем в резултата и изравнихме, като при 1:1 приключи първото полувреме“, Иван Кочев пред официалния клубен сайт.

"Не се представихме добре през второто полувреме. Асеновец имаше две греди и след това поведе с 2:1. Изравнихме в последните минути за 2:2. Един от основните ни проблеми до момента е, че подценяваме доста ситуации по време на мачовете, които трябва да реализираме, и така губим точки“, добави наставникът.

"Още преди началото на сезона казах на момчетата – през този шампионат всички ще се съобразяват с вас, а самите вие не може да си повярвате“, коментира още Иван Кочев.

"За нас е важно да печелим точки и срещу отборите, които са след нас в класирането, защото срещу тези, които са преди нас и са водещи тимове – като Несебър, Марица, Нефтохимик, Розова долина или Загорец, няма нужда да ги мотивирам“, завърши легендарният бивш футболист от златното поколение на Ботев Пловдив.
