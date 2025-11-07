|
|Иван Кочев: Още преди сезона казах, че всички ще се съобразяват с Марица (Милево)
Треньорът на Марица (Милево) Иван Кочев направи любопитен коментар, след като тимът му записа четвърти пореден мач без загуба. Пловдивският специалист изтъкна какво още иска от своите възпитаници след равенството 2:2 при гостуването на Асеновец (Асеновград) в мача от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.
"През първото полувреме надиграхме противника и създадохме страшно много положения, но, противно на всякаква логика, домакините ни отбелязаха гол от статично положение. Успяхме много бързо да се върнем в резултата и изравнихме, като при 1:1 приключи първото полувреме“, Иван Кочев пред официалния клубен сайт.
"Не се представихме добре през второто полувреме. Асеновец имаше две греди и след това поведе с 2:1. Изравнихме в последните минути за 2:2. Един от основните ни проблеми до момента е, че подценяваме доста ситуации по време на мачовете, които трябва да реализираме, и така губим точки“, добави наставникът.
"Още преди началото на сезона казах на момчетата – през този шампионат всички ще се съобразяват с вас, а самите вие не може да си повярвате“, коментира още Иван Кочев.
"За нас е важно да печелим точки и срещу отборите, които са след нас в класирането, защото срещу тези, които са преди нас и са водещи тимове – като Несебър, Марица, Нефтохимик, Розова долина или Загорец, няма нужда да ги мотивирам“, завърши легендарният бивш футболист от златното поколение на Ботев Пловдив.
