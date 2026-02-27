ФК Секирово (Раковски) ще играе у дома тази събота, 28 февруари. Тимът приема Гигант (Съединение) в двубой от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Срещата на стадион "Петър Парчевич“ започва в 15 часа.Това е второ поредно домакинство за "секирите“ в шампионата, след като визитата им срещу Марица (Милево) от миналия кръг беше отложена заради лошото време.Секирово играе традиционно силно у дома, като през този сезон има само 2 загуби. Срещу Гигант тимът записа разгромна победа с 4:1 през миналата кампания."Това не е просто мач,това е битка пред нашата публика. Подкрепете отбора, бъдете дванадесетият играч", обявиха по този повод от ръководството на клуба.Всеки закупен билет ще участва в томбола с награда. Цената на пропуските е 3 евро, уточниха от ФК Секирово.