ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (1)
Мечечиев: С по една тренировка на седмица няма да стане! Несериозни хора нямат място в Гигант!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27Коментари (0)32
©
Новият треньор на Гигант (Съединение) Георги Мечечиев направи първо изявление, след като пое за втори път в своята кариера третодивизионния тим. Бившият капитан на Локомотив Пловдив предупреди привържениците на отбора да не очакват чудеса през настоящия сезон.

По време на предишния си престой през сезон 2022/2023 "Гигантите" завършиха на трето място в крайното класиране в първенството, а за Купата на България елиминираха Добруджа. На 1/16-финалите пък те бяха много лизо до сензацията, като отпаднаха след изпълнения на дузпи от ЦСКА.

"Благодаря за поканата отново да бъда начело на Гигант (Съединение). Уважавам хората тук – и кмета, и Добри Козарев, така че за мен не е ново и непознато да работя с тях. Труден момент е, дойдох да помогна и се надявам с общи усилия да успеем да се справим. Щом Добри Козарев е до мен, не се съмнявам, че ще се справим“, коментира Георги Мечечиев пред официалния сайт на Гигант.

"Искам обаче да бъда ясен, нека хората не очакват чудеса. Ситуацията е доста сложна и настоящият отбор няма нищо общо с този от предишния ми престой. Така че не бива да се правят сравнения. Основната ни цел е да останем в групата. Щом нямаме 34 точки, които гарантират оставане, значи това е целта ни през пролетта… Да, не се шегувам. Това е истината. Нека първо постигнем това, а след това ще мислим за следващи цели“, добави още наставникът.

"Следващата ни цел е да обиграваме отбора. Реално познавам 5-6 футболисти от този състав, които знаят моя начин на работа. Но затова е предстоящата зимна подготовка, да преценим кой ще пасва на отбора и кой не. Искам да бъда пределно ясен – с по една тренировка на седмица няма да стане. Искам да работя със сериозни хора. Несериозни хора нямат място в Гигант (Съединение). Независимо кой как се казва и с какъв статут е бил до момента. Искам сериозна и отговорна работа“, каза още Георги Мечечиев.

"Мястото, на което се намира Гигант в момента, не отговаря на изграденото име в последните години. Така че трябва да се опитаме да го подобрим“, завърши специалистът.
Още по темата: общо новини по темата: 1087
02.01.2026
29.12.2025
28.12.2025
23.12.2025
17.12.2025
15.12.2025
предишна страница [ 1/182 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Играл в четирите пловдивски клуба напусна Спартак и бе представен от "секирите"
 Първата тренировка на Ботев за 2026 година ще е открита за феновете
 Ботев Пловдив се разделя с дефанзивен халф
 Ботев Пловдив раздаде подаръците от кампанията "Детска Коледа: От дете на дете"
 Ботев Пловдив и Емил Мартинов се разделят по взаимно съгласие
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: