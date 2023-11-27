Гигант (Съединение) остана без треньор, Васил Стефанов обясни защо напуска

© Третодивизионният Гигант (Съединение) остана без треньор. Досегашният наставник Васил Стефанов подаде оставка след двубоя от последния есенен кръг в Югоизточна Трета лига срещу Димитровград, който завърши 0:0.



Стефанов пое тима през лятото, а тази есен под негово ръководство отборът записа 13 победи, 3 равенства и само 3 загуби, при голова разлика 51:17.



Гигант финишира есенния дял от шампионата само на 4 точки от лидера в класирането Спартак (Пловдив).



"Решението го взех не емоционално, то бе добре премислено в последния един месец. Изключително съм доволен и благодарен за възможността, която имах да работя в Съединение. Разделих се абсолютно приятелски с всички и нямам нищо лошо срещу никой в клуба. В един момент си дадох сметка, че по никакъв начин не усетих, че можем да се развиваме взаимно. Гигант като клуб и аз като треньор. Благодаря на човека, който ме покани в Съединение – Николай Алексиев", заяви бившият вече треньор на отбора Васил Стефанов.



Ръководството на Гигант (Съединение) благодари на Васил Стефанов за съвместния престой и му пожелава късмет в следващите начинания, се казва в официалното съобщение от третодивизионния клуб.