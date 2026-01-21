Секирово приема тази вечер Садово на осветление

© Секирово (Раковски) ще приеме Садово на своя стадион "Петър Парчевич“ във втората си приятелска среща от зимната подготовка. Двубоят ще се изиграе тази вечер от 19:15 часа на осветление.



"Секирите“ ще се изправят срещу втория в Първа група на "А“ Областна група на Пловдив, след като в събота премериха сили с дублиращия тим на Славия в София и отстъпиха с 0:3.



Това е една от двете планирани контроли за отбора през седмицата. В събота ФК Секирово ще играе с Ботев (Пловдив) U18.



Ето и пълната програма на приятелските срещи на Секирово (Раковски):



17.01 – Славия II – Секирово – 3:0



21.01 – Секирово – Садово, 19:15 часа, стадион "Петър Парчевич“, Раковски



24.01 – Секирово – Ботев (Пловдив) U18



31.01 – Хебър (Пазарджик) U18 – Секирово



07.02 – Секирово – Верея (Стара Загора)