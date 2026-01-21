Секирово приема тази вечер Садово на осветление

ИЗПРАТИ НОВИНА
Секирово (Раковски) ще приеме Садово на своя стадион "Петър Парчевич“ във втората си приятелска среща от зимната подготовка. Двубоят ще се изиграе тази вечер от 19:15 часа на осветление.

"Секирите“ ще се изправят срещу втория в Първа група на "А“ Областна група на Пловдив, след като в събота премериха сили с дублиращия тим на Славия в София и отстъпиха с 0:3.

Това е една от двете планирани контроли за отбора през седмицата. В събота ФК Секирово ще играе с Ботев (Пловдив) U18.

Ето и пълната програма на приятелските срещи на Секирово (Раковски)

17.01 – Славия II – Секирово – 3:0

21.01 – Секирово – Садово, 19:15 часа, стадион "Петър Парчевич“, Раковски

24.01 – Секирово – Ботев (Пловдив) U18

31.01 – Хебър (Пазарджик) U18 – Секирово

07.02 – Секирово – Верея (Стара Загора)
