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|Ясни са съдиите за кръга в ЮИ Трета лига
ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 15 кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и назначенията:
02.11./Събота/ 2024г. – 14:30 часа
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Иван Копчев – Пловдив
АС: Атанас Атанасов – Пловдив
4-ти съдия: Николай Караджов – Ямбол
Делегат: Георги Христов – Ямбол
ФК" Созопол“ (Созопол)– ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Яни Дончев – Ямбол
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас
Делегат:Калчо Домусчиев – Бургас
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Владимир Вълков – Пловдив
АС:Цветан Горанов – Пловдив
АС: Теодор Цветков – Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Георги Карушев – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)
ГС: Стефан Гурков – Сливен
АС:Владимир Григоров – Ямбол
АС: Христо Стоянов – Сливен
4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян
Делегат: Радостин Бончев – Сливен
ОФК “ Левски“(Карлово) – ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС: Светослав Енчев – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив
Делегат: Гошо Горанов – Пловдив
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Апостол Иванов – Пловдив
АС:Йордан Петров – Пловдив
АС: Симеон Сталев – Пловдив
4-ти съдия: Николай Иванов – Пловдив
Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Милен Иванов – Хасково
4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив
Делегат: Георги Николов – Пловдив
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)- ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Светослав Лазаров – Бургас
АС:Владимир Минчев – Бургас
АС: Георги Ненчев – Бургас
4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Стефан Димитров – Бургас
03.11./Неделя/ 2024г. – 14:30 часа
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС: Станимир Трифонов – Сливен
АС: Валери Вълков – Сливен
4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора
Делегат: Тихомир Димов – Сливен
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Гьокхан Адем – Пловдив
Делегат: Динко Христов – Стара Загора
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