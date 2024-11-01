Ясни са съдиите за кръга в ЮИ Трета лига

© ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 15 кръг в Югоизточната трета лига.



Ето и назначенията:



02.11./Събота/ 2024г. – 14:30 часа



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Иван Копчев – Пловдив



АС: Атанас Атанасов – Пловдив



4-ти съдия: Николай Караджов – Ямбол



Делегат: Георги Христов – Ямбол



ФК" Созопол“ (Созопол)– ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Александър Аргиров – Бургас



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



АС: Яни Дончев – Ямбол



4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас



Делегат:Калчо Домусчиев – Бургас



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Владимир Вълков – Пловдив



АС:Цветан Горанов – Пловдив



АС: Теодор Цветков – Пловдив



4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив



Делегат: Георги Карушев – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)



ГС: Стефан Гурков – Сливен



АС:Владимир Григоров – Ямбол



АС: Христо Стоянов – Сливен



4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян



Делегат: Радостин Бончев – Сливен



ОФК “ Левски“(Карлово) – ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС: Светослав Енчев – Пловдив



АС: Атанас Пилатов – Пловдив



4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив



Делегат: Гошо Горанов – Пловдив



ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Апостол Иванов – Пловдив



АС:Йордан Петров – Пловдив



АС: Симеон Сталев – Пловдив



4-ти съдия: Николай Иванов – Пловдив



Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Любомир Александров – Хасково



АС: Владимир Хубенов – Кърджали



АС: Милен Иванов – Хасково



4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив



Делегат: Георги Николов – Пловдив



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)- ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Светослав Лазаров – Бургас



АС:Владимир Минчев – Бургас



АС: Георги Ненчев – Бургас



4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Стефан Димитров – Бургас



03.11./Неделя/ 2024г. – 14:30 часа



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Димо Димов – Сливен



АС: Станимир Трифонов – Сливен



АС: Валери Вълков – Сливен



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора



Делегат: Тихомир Димов – Сливен



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Гьокхан Адем – Пловдив



Делегат: Динко Христов – Стара Загора