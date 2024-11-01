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Ясни са съдиите за кръга в ЮИ Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:32Коментари (0)214
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ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 15 кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и назначенията:

02.11./Събота/ 2024г. – 14:30 часа

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Иван Копчев – Пловдив

АС: Атанас Атанасов – Пловдив

4-ти съдия: Николай Караджов – Ямбол

Делегат: Георги Христов – Ямбол

ФК" Созопол“ (Созопол)– ФК “ Розова долина “ (Казанлък) 

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Яни Дончев – Ямбол

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас

Делегат:Калчо Домусчиев  – Бургас  

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Владимир Вълков – Пловдив

АС:Цветан Горанов – Пловдив

АС: Теодор Цветков – Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Георги Карушев – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)

ГС: Стефан Гурков – Сливен

АС:Владимир Григоров – Ямбол

АС: Христо Стоянов – Сливен

4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян

Делегат: Радостин Бончев – Сливен

ОФК “ Левски“(Карлово) – ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС: Светослав Енчев – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив

Делегат: Гошо Горанов – Пловдив 

 ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Апостол Иванов – Пловдив

АС:Йордан Петров – Пловдив

АС: Симеон Сталев – Пловдив

4-ти съдия: Николай Иванов – Пловдив

Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)

ГС: Любомир Александров – Хасково

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Милен Иванов – Хасково

4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив

Делегат: Георги Николов – Пловдив

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)- ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Светослав Лазаров – Бургас

АС:Владимир Минчев – Бургас

АС: Георги Ненчев – Бургас

4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Стефан Димитров – Бургас

03.11./Неделя/ 2024г. – 14:30 часа

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Димо Димов – Сливен

АС: Станимир Трифонов – Сливен

АС: Валери Вълков – Сливен

4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора

Делегат: Тихомир Димов – Сливен 

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Гьокхан Адем – Пловдив

Делегат: Динко Христов – Стара Загора
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