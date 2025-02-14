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БФС - Пловдив прати Железов в Трета лига, ето всички назначения за кръга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:56Коментари (0)237
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за първия пролетен кръг в Югоизточната трета лига.

Ето кои съдии ще ръководят мачовете:

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК "Марица-Милево" (Милево)

 ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас

АС: Васил Шавов - Бургас

АС: Ганчо Джевелеков - Бургас

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Николай Христов – Бургас

ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) - ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Валентин Железов - Бургас

АС: Станимир Илков - Бургас

АС: Николай Караджов - Ямбол

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)  - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – в Стралджа

ГС: Николай Запрянов- Пловдив

АС:Иван Копчев - Пловдив

АС: Симеон Сталев - Пловдив

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Васил Петров – Пловдив

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Стефан Гурков - Сливен

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

АС: Яни Дончев - Ямбол

4-ти съдия: Георги Стоянов - Пловдив

Делегат: Радостин Бончев – Сливен

ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС:Владимир Хубенов - Кърджали

АС: Милен Митев – Стара Загора

4-ти съдия: Цветан Горанов - Пловдив

Делегат: Стефан Делчев – Хасково

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – в Болярци

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС:Кристиян Петров – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив

Делегат: Добромир Араванов – Ямбол

ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Стоян Петров - Пловдив

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ФК" Созопол“ (Созопол) – в Созопол

ГС: Любомир Александров - Хасково

АС: Желязко Атанасов - Хасково

АС: Юсуф Караали - Кърджали

4-ти съдия: Константин Николов - Бургас

Делегат: Веселин Василев – Хасково

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ПФК " Ботев“  III (Пловдив)

ГС: Денислав Сталев - Пловдив

АС: Йордан Петров - Пловдив

АС: Ириней Бодуров - Пловдив

4-ти съдия: Теодора Стоева - Пловдив

Делегат:Ивайло Димитров – Пловдив
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