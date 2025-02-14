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|БФС - Пловдив прати Железов в Трета лига, ето всички назначения за кръга
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за първия пролетен кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето кои съдии ще ръководят мачовете:
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас
АС: Васил Шавов - Бургас
АС: Ганчо Джевелеков - Бургас
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Николай Христов – Бургас
ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) - ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Валентин Железов - Бургас
АС: Станимир Илков - Бургас
АС: Николай Караджов - Ямбол
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – в Стралджа
ГС: Николай Запрянов- Пловдив
АС:Иван Копчев - Пловдив
АС: Симеон Сталев - Пловдив
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Васил Петров – Пловдив
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Стефан Гурков - Сливен
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
АС: Яни Дончев - Ямбол
4-ти съдия: Георги Стоянов - Пловдив
Делегат: Радостин Бончев – Сливен
ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС:Владимир Хубенов - Кърджали
АС: Милен Митев – Стара Загора
4-ти съдия: Цветан Горанов - Пловдив
Делегат: Стефан Делчев – Хасково
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – в Болярци
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС:Кристиян Петров – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив
Делегат: Добромир Араванов – Ямбол
ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Стоян Петров - Пловдив
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ФК" Созопол“ (Созопол) – в Созопол
ГС: Любомир Александров - Хасково
АС: Желязко Атанасов - Хасково
АС: Юсуф Караали - Кърджали
4-ти съдия: Константин Николов - Бургас
Делегат: Веселин Василев – Хасково
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ПФК " Ботев“ III (Пловдив)
ГС: Денислав Сталев - Пловдив
АС: Йордан Петров - Пловдив
АС: Ириней Бодуров - Пловдив
4-ти съдия: Теодора Стоева - Пловдив
Делегат:Ивайло Димитров – Пловдив
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