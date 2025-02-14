БФС - Пловдив прати Железов в Трета лига, ето всички назначения за кръга

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за първия пролетен кръг в Югоизточната трета лига.



Ето кои съдии ще ръководят мачовете:



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас



АС: Васил Шавов - Бургас



АС: Ганчо Джевелеков - Бургас



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат: Николай Христов – Бургас



ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) - ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Валентин Железов - Бургас



АС: Станимир Илков - Бургас



АС: Николай Караджов - Ямбол



4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – в Стралджа



ГС: Николай Запрянов- Пловдив



АС:Иван Копчев - Пловдив



АС: Симеон Сталев - Пловдив



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Васил Петров – Пловдив



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Стефан Гурков - Сливен



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



АС: Яни Дончев - Ямбол



4-ти съдия: Георги Стоянов - Пловдив



Делегат: Радостин Бончев – Сливен



ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Николай Николов - Хасково



АС:Владимир Хубенов - Кърджали



АС: Милен Митев – Стара Загора



4-ти съдия: Цветан Горанов - Пловдив



Делегат: Стефан Делчев – Хасково



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – в Болярци



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС:Кристиян Петров – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив



Делегат: Добромир Араванов – Ямбол



ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Стоян Петров - Пловдив



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ФК" Созопол“ (Созопол) – в Созопол



ГС: Любомир Александров - Хасково



АС: Желязко Атанасов - Хасково



АС: Юсуф Караали - Кърджали



4-ти съдия: Константин Николов - Бургас



Делегат: Веселин Василев – Хасково



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ПФК " Ботев“ III (Пловдив)



ГС: Денислав Сталев - Пловдив



АС: Йордан Петров - Пловдив



АС: Ириней Бодуров - Пловдив



4-ти съдия: Теодора Стоева - Пловдив



Делегат:Ивайло Димитров – Пловдив