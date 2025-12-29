ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (7)
Годината на Левски (Карлово): От 17 място до сензацията на Югоизтока
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:33
©
Левски (Карлово) изпраща година, в която постигна пълно преобразяване и се превърна в най-близкия преследвач на борещите се за промоция два тима.

"Сините“ почти бяха въвлечени в битката за оцеляване през миналата кампания 2024/25, но в крайна сметка събраха 40 точки, с които завършиха едва на 17-ото място в шампионата. Те допуснаха и 71 гола в своята врата, което беше втората най-лоша защита, изключвайки отказалия се през зимата ОФК Карнобат.

През лятото тимът привлече нов наставник и редица нови играчи. Макар и дошъл в последния момент Господин Мирчев успя да изгради сериозен тим, който направи впечатление още в приятелските срещи, в които постигна само победи, припомня официалният сайт на Левски (Карлово).

Новата кампания стартира с успех на Секирово, последван от разочароваща загуба от новака СФК Раковски. До седмия кръг се редуваха добри и не толкова добри резултати, но след това тимът започна да трупа солиден актив.

Първо беше разгромен Атлетик (Куклен) с 4:0 в Карлово, а след това Левски спечели "дербито на розите“ и то като гост. Последваха очаквани поражения от лидерите Несебър и Марица, след което отборът спечели четири последователни двубоя и общо 5 в рамките на 6 срещи, в които единствената грешна стъпка дойде в гостуване на Нефтохимик (Бургас).

В този период Левски се бореше на два фронта, играейки в сряда и събота в рамките на цял месец, тъй като не пропусна да се включи в турнира за Купата на Аматьорската лига, в който достигна до ½-финалите в област Пловдив.

Забележителни бяха победите с 2:1 в Нова Загора срещу Загорец, както и с 1:0 у дома срещу Спартак (Пловдив), подсказали на всички в групата, че отборът е готов за сериозни подвизи.

С актив от 32 точки тимът заема 3-ата позиция след първата половина на сезона, в който вече постигна 10 победи от 18 мача.

Това хвана окото дори на елитните отбори и европейският представител на България в Лигата на конференциите Арда (Кърджали) потърси Левски за приятелска среща, която ще даде старт на контролите на тима от зимната подготовка, започваща на 5-ти януари.

Приятелските мачове на Левски (Карлово) от подготовката за пролетния дял на кампания 2025/26:

15 януари – Левски – Арда

17 януари – Левски – Локомотив (Пловдив) U18

21 януари – Левски – Марица (Пловдив)

24 януари – Левски  – Розова долина

31 януари – Левски – Марица (Милево)

7 февруари – Левски – Спартак (Пловдив)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
