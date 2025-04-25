Започват решителните битки в ЮИ Трета лига, ето кои съдии ще свирят

© ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 31 кръг в Югоизточната трета лига.



Ето и назначенията:



26.04./Събота/2025г. – 17:00 часа



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Владимир Недялков – Пловдив



АС: Желязко Пилатов – Пловдив



АС: Лилия Думбалакова – Пловдив



4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив



Делегат:– Стефан Гочев – Пловдив



ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Любомир Александров – Хасково



АС: Владимир Хубенов – Кърджали



АС: Юсуф Караали – Кърджали



4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали



Делегат: Георги Николов – Хасково



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Мюмюн Сар – Бургас



АС:Ганчо Джевелеков – Бургас



АС: Георги Ненчев – Бургас



4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив



Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Стефан Гурков – Сливен



АС: Валери Вълков – Сливен



АС: Христо Стоянов – Сливен



4-ти съдия: Денислав Димитров – Сливен



Делегат: Радостин Бончев – Сливен



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Иван Копчев – Пловдив



АС: Георги Димчев – Пловдив



4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив



Делегат: Любен Жилков – Пловдив



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Николай Запрянов – Пловдив



АС:Стоян Петров – Пловдив



АС: Симеон Сталев – Пловдив



4-ти съдия: Иван Зайков – Пловдив



Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив



ФК" Созопол“ (Созопол) – ФК " Свиленград “ (Свиленград)



ГС: Марио Генчев – Пловдив



АС:Милен Митев – Стара Загора



АС: Теодор Цветков – Пловдив



4-ти съдия: Константин Николов – Бургас



Делегат: Христо Христов – Стара Загора



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Александър Аргиров – Бургас



АС:Владимир Григоров – Ямбол



АС: Владимир Минчев – Бургас



4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Димчо Кацаров – Бургас



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС:Йордан Петров – Пловдив



АС: Цветко Гогов – Пловдив



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив