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Започват решителните битки в ЮИ Трета лига, ето кои съдии ще свирят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:32Коментари (0)407
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ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 31 кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и назначенията:

26.04./Събота/2025г. – 17:00 часа

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Владимир Недялков – Пловдив

АС: Желязко Пилатов – Пловдив

АС: Лилия Думбалакова – Пловдив

4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив

Делегат:–  Стефан Гочев – Пловдив

ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Любомир Александров – Хасково

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Юсуф Караали – Кърджали

4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали

Делегат: Георги Николов – Хасково

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Мюмюн Сар – Бургас

АС:Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Георги Ненчев – Бургас

4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив

Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Стефан Гурков – Сливен

АС: Валери Вълков – Сливен

АС: Христо Стоянов – Сливен

4-ти съдия: Денислав Димитров – Сливен

Делегат: Радостин Бончев – Сливен

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Иван Копчев – Пловдив

АС: Георги Димчев – Пловдив

4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив

Делегат: Любен Жилков – Пловдив

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) – ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Николай Запрянов – Пловдив

АС:Стоян Петров – Пловдив

АС: Симеон Сталев – Пловдив

4-ти съдия: Иван Зайков – Пловдив

Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив

ФК" Созопол“ (Созопол) – ФК " Свиленград “ (Свиленград)

ГС: Марио Генчев – Пловдив

АС:Милен Митев – Стара Загора

АС: Теодор Цветков – Пловдив

4-ти съдия: Константин Николов – Бургас

Делегат: Христо Христов – Стара Загора

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС:Владимир Григоров – Ямбол

АС: Владимир Минчев – Бургас

4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Димчо Кацаров – Бургас

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС:Йордан Петров – Пловдив

АС: Цветко Гогов – Пловдив

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
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