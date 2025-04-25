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|Започват решителните битки в ЮИ Трета лига, ето кои съдии ще свирят
ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 31 кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и назначенията:
26.04./Събота/2025г. – 17:00 часа
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Владимир Недялков – Пловдив
АС: Желязко Пилатов – Пловдив
АС: Лилия Думбалакова – Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив
Делегат:– Стефан Гочев – Пловдив
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Юсуф Караали – Кърджали
4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали
Делегат: Георги Николов – Хасково
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Мюмюн Сар – Бургас
АС:Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Георги Ненчев – Бургас
4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив
Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Стефан Гурков – Сливен
АС: Валери Вълков – Сливен
АС: Христо Стоянов – Сливен
4-ти съдия: Денислав Димитров – Сливен
Делегат: Радостин Бончев – Сливен
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Иван Копчев – Пловдив
АС: Георги Димчев – Пловдив
4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив
Делегат: Любен Жилков – Пловдив
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Николай Запрянов – Пловдив
АС:Стоян Петров – Пловдив
АС: Симеон Сталев – Пловдив
4-ти съдия: Иван Зайков – Пловдив
Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив
ФК" Созопол“ (Созопол) – ФК " Свиленград “ (Свиленград)
ГС: Марио Генчев – Пловдив
АС:Милен Митев – Стара Загора
АС: Теодор Цветков – Пловдив
4-ти съдия: Константин Николов – Бургас
Делегат: Христо Христов – Стара Загора
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС:Владимир Григоров – Ямбол
АС: Владимир Минчев – Бургас
4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Димчо Кацаров – Бургас
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС:Йордан Петров – Пловдив
АС: Цветко Гогов – Пловдив
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
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