Асеновец привлече бивш халф на ЦСКА и Ботев, печелил е Купата и Суперкупата на България

© Третодивизионният ФК Асеновец (Асеновград) се похвали със сериозен трансфер. Ръководството на клуба с огромно задоволство приветства с добре дошъл Атанас Зехиров!



Зехиров е роден през 1989 година и е юноша на ЦСКА. Именно при "червените“ прави и дебюта си в мъжкия футбол през 2009 година.



През 2010 е даден под наем на Сливен, през същата година подписва договор с Пирин (Благоевград). През сезон 2011/12 играе за Хасле Льорен Норвегия, а от 2013 е играч на Берое (Стара Загора). С Берое печели Купата и Суперкупата на България през сезон 2012/2013.



Следват престои в Черно море, Ботев Пловдив, Ботев Враца, Арда и Спартак Варна.



"С огромния си професионален опит и доказани футболни качества Атанас Зехиров ще бъде очакваният нов лидер на отбора. Добре дошъл в Асеновград, Наско", написа официалният сайт на Асеновец.