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|БФС обяви съдиите за кръга в Югоизточната трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 29 кръг в Югоизточната трета лига.
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13.04./Събота/2024г. – 17:00 часа
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ОФК “ Левски“(Карлово)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС: Владимир Хубенов - Кърджали
АС: Юсуф Караали - Кърджали
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Владимир Годуманов – Кърджали
ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Александър Аргиров - Бургас
АС: Васил Шавов - Бургас
АС: Димо Стоянов - Бургас
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас
Делегат: Валентин Пеев – Бургас
ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II(Пловдив)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС: Антоан Миленов - Пловдив
АС: Божидар Тодоров - Пловдив
4-ти съдия: Боян Славков - Пловдив
Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
ПФК " Ботев“ II (Пловдив) - ФК “ Димитровград 1947 “(Димитровград)
ГС: Любомир Александров - Хасково
АС: Желязко Атанасов - Хасково
АС: Ириней Бодуров - Пловдив
4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив
Делегат: Гошо Горанов – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ФК “ Сливен “ (Сливен)
ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив
АС: Симеон Сталев - Пловдив
АС: Стоян Петров - Пловдив
4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян
Делегат: Милко Якимов – Пловдив
ФК “ Сокол“ (Марково) - ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Райко Чакъров - Пловдив
АС: Георги Димчев - Пловдив
АС: Теодор Цветков - Пловдив
4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив
Делегат: Георги Георгиев – Пловдив
ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Стоян Зафиров - Ямбол
АС: Николай Караджов - Ямбол
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Димитър Янев – Ямбол
ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)
ГС: Петър Аспарухов – Бургас
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Димитър Дончев – Бургас
ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Стефан Гурков – Сливен
АС: Яни Дончев - Ямбол
АС: Денислав Димитров - Сливен
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Пламен Петров – Сливен
13.04./Събота/2024г. – 18:00 часа
ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
АС: Даниел Ненчев – Стара Загора
4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас
Делегат: Петко Петков – Стара Загора
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