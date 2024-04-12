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БФС обяви съдиите за кръга в Югоизточната трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02Коментари (0)76
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Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 29 кръг в Югоизточната трета лига.

13.04./Събота/2024г. – 17:00 часа

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ОФК “ Левски“(Карлово)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС: Владимир Хубенов - Кърджали

АС: Юсуф Караали - Кърджали

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Владимир Годуманов –  Кърджали

ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Александър Аргиров - Бургас

АС: Васил Шавов - Бургас

АС: Димо Стоянов - Бургас

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас

Делегат: Валентин Пеев – Бургас

ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II(Пловдив)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС: Антоан Миленов - Пловдив

АС: Божидар Тодоров - Пловдив

4-ти съдия: Боян Славков - Пловдив

Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив

ПФК " Ботев“  II (Пловдив) - ФК “ Димитровград 1947 “(Димитровград)

ГС: Любомир Александров - Хасково

АС: Желязко Атанасов - Хасково

АС: Ириней Бодуров - Пловдив

4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив

Делегат: Гошо Горанов – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ФК “ Сливен “ (Сливен)

ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив

АС: Симеон Сталев - Пловдив

АС: Стоян Петров - Пловдив

4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян

Делегат: Милко Якимов – Пловдив

ФК “ Сокол“ (Марково) - ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Райко Чакъров - Пловдив

АС: Георги Димчев - Пловдив

АС: Теодор Цветков - Пловдив

4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив

Делегат: Георги Георгиев – Пловдив

ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Стоян Зафиров - Ямбол

АС: Николай Караджов - Ямбол

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Димитър Янев – Ямбол

ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)

ГС: Петър Аспарухов – Бургас

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Димитър Дончев – Бургас

ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Стефан Гурков – Сливен

АС: Яни Дончев - Ямбол

АС: Денислав Димитров - Сливен

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Пламен Петров – Сливен

13.04./Събота/2024г. – 18:00 часа

ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

АС: Даниел Ненчев – Стара Загора

4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас

Делегат: Петко Петков – Стара Загора
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