БФС - Пловдив обяви съдиите за кръга в Югоизточната трета лига

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия 28 кръг в Югоизточната трета лига.



Ето и нарядите:



05.04./Събота/ 2025г. – 17:00 часа



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Димо Димов – Сливен



АС: Валери Вълков – Сливен



АС: Христо Стоянов – Сливен



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат: Пламен Петров – Сливен



ФК " Свиленград“ (Свиленград) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС: Стоян Зафиров – Ямбол



АС: Владимир Григоров – Ямбол



4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Николай Костадинов – Ямбол



ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Тодор Тодоров – Пловдив



АС: Симеон Сталев – Пловдив



АС: Станимир Стоилов – Пловдив



4-ти съдия: Кристиян Куманов – Пловдив



Делегат: Тони Пандарски – Пловдив



ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Любомир Александров – Хасково



АС:Юсуф Караали – Кърджали



АС: Милен Иванов – Хасково



4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив



Делегат:Иван Николов – Хасково



ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС:Костадин Керацов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Александър Аргиров – Бургас



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



АС: Антон Жеков – Бургас



4-ти съдия: Константин Николов – Бургас



Делегат:Стефан Димитров – Бургас



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Левски“(Карлово)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Месут Ахмедов – Пловдив



АС: Даниел Бозев – Пловдив



4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив



Делегат:Стефан Гочев – Пловдив



ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)



ГС: Светослав Лазаров – Бургас



АС:Николай Караджов – Ямбол



АС: Георги Ненчев – Бургас



4-ти съдия: Георги Стоянов – Пловдив



Делегат:Калчо Домусчиев – Бургас



06.04./Неделя/2025г. – 17:00 часа



ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Николай Иванов – Пловдив



АС:Иван Копчев – Пловдив



АС: Атанас Атанасов – Пловдив



4-ти съдия: Иван Чобанов – Пловдив



Делегат: Любен Жилков – Пловдив