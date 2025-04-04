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БФС - Пловдив обяви съдиите за кръга в Югоизточната трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:57Коментари (0)91
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Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия 28 кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и нарядите:

05.04./Събота/ 2025г. – 17:00 часа

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Димо Димов – Сливен

АС: Валери Вълков – Сливен

АС: Христо Стоянов – Сливен

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Пламен Петров – Сливен

ФК " Свиленград“ (Свиленград) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС: Стоян Зафиров – Ямбол

АС: Владимир Григоров – Ямбол

4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Николай Костадинов – Ямбол 

ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

ГС: Тодор Тодоров – Пловдив

АС: Симеон Сталев – Пловдив

АС: Станимир Стоилов – Пловдив

4-ти съдия: Кристиян Куманов – Пловдив

Делегат: Тони Пандарски – Пловдив

ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Любомир Александров – Хасково

АС:Юсуф Караали – Кърджали

АС: Милен Иванов – Хасково

4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив

Делегат:Иван Николов – Хасково 

ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС:Костадин Керацов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Антон Жеков – Бургас

4-ти съдия: Константин Николов – Бургас

Делегат:Стефан Димитров – Бургас 

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Левски“(Карлово)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Месут Ахмедов – Пловдив

АС: Даниел Бозев – Пловдив

4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив

Делегат:Стефан Гочев – Пловдив 

ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)

ГС: Светослав Лазаров – Бургас

АС:Николай Караджов – Ямбол

АС: Георги Ненчев – Бургас

4-ти съдия: Георги Стоянов – Пловдив

Делегат:Калчо Домусчиев – Бургас

06.04./Неделя/2025г. – 17:00 часа

ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Николай Иванов – Пловдив

АС:Иван Копчев – Пловдив

АС: Атанас Атанасов – Пловдив

4-ти съдия: Иван Чобанов – Пловдив

Делегат: Любен Жилков – Пловдив
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