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|БФС - Пловдив обяви съдиите за кръга в Югоизточната трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия 28 кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и нарядите:
05.04./Събота/ 2025г. – 17:00 часа
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС: Валери Вълков – Сливен
АС: Христо Стоянов – Сливен
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Пламен Петров – Сливен
ФК " Свиленград“ (Свиленград) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС: Стоян Зафиров – Ямбол
АС: Владимир Григоров – Ямбол
4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Николай Костадинов – Ямбол
ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Тодор Тодоров – Пловдив
АС: Симеон Сталев – Пловдив
АС: Станимир Стоилов – Пловдив
4-ти съдия: Кристиян Куманов – Пловдив
Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС:Юсуф Караали – Кърджали
АС: Милен Иванов – Хасково
4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив
Делегат:Иван Николов – Хасково
ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС:Костадин Керацов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Антон Жеков – Бургас
4-ти съдия: Константин Николов – Бургас
Делегат:Стефан Димитров – Бургас
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Левски“(Карлово)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Месут Ахмедов – Пловдив
АС: Даниел Бозев – Пловдив
4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив
Делегат:Стефан Гочев – Пловдив
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)
ГС: Светослав Лазаров – Бургас
АС:Николай Караджов – Ямбол
АС: Георги Ненчев – Бургас
4-ти съдия: Георги Стоянов – Пловдив
Делегат:Калчо Домусчиев – Бургас
06.04./Неделя/2025г. – 17:00 часа
ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Николай Иванов – Пловдив
АС:Иван Копчев – Пловдив
АС: Атанас Атанасов – Пловдив
4-ти съдия: Иван Чобанов – Пловдив
Делегат: Любен Жилков – Пловдив
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