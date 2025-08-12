ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (14)
ФК Асеновец: Извадихме младата гвардия, която е готова да наказва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:29
©
Асеновец (Асеновград) хвърли бомбата на 2 кръг в Югоизточната Трета лига, след като победи един от фаворитите - Спартак (Пловдив), с 1:0.

Дали мнозина са очаквали подобен резултат?! Вероятно не. Защото след тежката загуба от Марица на старта с 0:5 всички побързаха да отпишат асеновградчани, пращайки ги отново сред аутсайдерите, написа официалният сайт на ФК Асеновец.

Ето какво още пише във въпросния материал на клуба:

Да, ситуацията за новия треньор не е лека, но истината е, че с всяка следваща тренировка и мач, ако футболистите са здрави, този отбор ще се подобрява. Защото има едно предимство – има млади, жадни за футбол и много талантливи момчета.

Асеновец няма гръмки имена, няма популярни футболисти, които са в края на кариерите си, подобно на много отбори в Трета лига. Но Асеновец има момчета, които могат да покажат зъби, когато ги подценяват и никой не ги слага в сметките.

В титулярния състав на Манол Георгиев срещу Спартак (Пловдив) цели 7 футболисти бяха млади, 6 от тях са родени след 2006 година, което означава – момчета на по 18-19 години. Кристиян Апостолов дори е 2009-а!

Единствените четирима опитни в титулярния състав бяха капитанът на вратата Станимир Иванов, диригентът в отбрана Йордан Ковачев, Александър Христев и Филип Колев, който е роден 2001 година, но на фона на останалите "деца“, влиза в графата – опитни…

На резервната скамейка също беше пълно с млади момчета, като Любомир Димов (2008 година), Кристиан Чолаков (2004 година), Константин Бояджиев (2008 година) и Димитър Костов – (2006 година).

Както треньорът Манол Георгиев каза след победата над Спартак: "Ще има още тежки загуби, визирайки поражението от Марица с 0:5. Но ще има и мачове, в които ще показваме доброто си лице, защото с този млад отбор аз съм оптимист…“

Младите титуляри срещу Спартак Пловдив:

Кристиян Апостолов – роден 2009 година

Николай Дринов – роден 2006 година

Стефан Николов – роден 2002 година

Ангел Димитров – роден 2006 година

Никола Гигов – роден 2007 година

Георги Георгиев – роден 2006 година

Александър Карталов – роден 2007 година

Част от резервите:

Любомир Димов – роден 2008 година

Кристиан Чолаков – роден 2004 година

Константин Бояджиев – роден 2008 година

Димитър Костов – роден 2006 година

Михаил Найденов – роден 2002 година

Константин Бояджиев – роден 2008 година

Мартин Николов – роден 2004 година

Иляз Билял – роден 2007 година
