Спортните новини: Днес (6) | Вчера (20)
БФС - Пловдив наказа Иван Кочев
Автор: Стойчо Генов 11:51Коментари (0)93
© Plovdiv24.bg
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:

                                        Трета лига" - Югоизточна група

Петър Райков (Секирово)                         5-ти жълт  картон         1 среща

Венцислав Гюзелев (Гигант)                    5-ти жълт  картон         1 среща

Радослав Влашев (Милево)                    червен  картон               1 среща

Никола Арнаудов (Розова долина)         червен  картон               1 среща               

                                             "Б" Областна група

Румен Благоев (Белозем)                              червен  картон              1 среща

Бончо Иванов (Пъдарско)                            червен  картон              1 среща

                                          Зонална група "U 19" 

Лазар Даскалов (Куклен)                            червен  картон                 1 среща 

                                        Областна група "U 17" 

Константин Димитров (Милево)           червен  картон               1 среща 

Айкут Ахмед (Момчилград)                  червен  картон               1 среща 

Мерт Мустафа(Момчилград)               червен  картон               1 среща 

                                        Областна група "U 15 Б" 

Адриан Баров (Белащица)                 червен  картон                  1 среща 

На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2  от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 (една) среща на г-н Атанас Апостолов – ФК "Розова долина" гр. Казанлък.

На основание чл.34(1) - 5 - 4 - 2  от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 (една) среща на г-н Иван Кочев – ФК "Марица Милево" с.Милево.

На основание чл.22(2) - М – 3  от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права"  за 1(една) среща на г-н Владислав Велчев – ФК "Житница" с. Житница.
Статистика: