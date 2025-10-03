|
|БФС - Пловдив наказа Иван Кочев
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:
Трета лига" - Югоизточна група
Петър Райков (Секирово) 5-ти жълт картон 1 среща
Венцислав Гюзелев (Гигант) 5-ти жълт картон 1 среща
Радослав Влашев (Милево) червен картон 1 среща
Никола Арнаудов (Розова долина) червен картон 1 среща
"Б" Областна група
Румен Благоев (Белозем) червен картон 1 среща
Бончо Иванов (Пъдарско) червен картон 1 среща
Зонална група "U 19"
Лазар Даскалов (Куклен) червен картон 1 среща
Областна група "U 17"
Константин Димитров (Милево) червен картон 1 среща
Айкут Ахмед (Момчилград) червен картон 1 среща
Мерт Мустафа(Момчилград) червен картон 1 среща
Областна група "U 15 Б"
Адриан Баров (Белащица) червен картон 1 среща
На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 (една) среща на г-н Атанас Апостолов – ФК "Розова долина" гр. Казанлък.
На основание чл.34(1) - 5 - 4 - 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 (една) среща на г-н Иван Кочев – ФК "Марица Милево" с.Милево.
На основание чл.22(2) - М – 3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права" за 1(една) среща на г-н Владислав Велчев – ФК "Житница" с. Житница.
