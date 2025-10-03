БФС - Пловдив наказа Иван Кочев

© Plovdiv24.bg На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:



Трета лига" - Югоизточна група



Петър Райков (Секирово) 5-ти жълт картон 1 среща



Венцислав Гюзелев (Гигант) 5-ти жълт картон 1 среща



Радослав Влашев (Милево) червен картон 1 среща



Никола Арнаудов (Розова долина) червен картон 1 среща



"Б" Областна група



Румен Благоев (Белозем) червен картон 1 среща



Бончо Иванов (Пъдарско) червен картон 1 среща



Зонална група "U 19"



Лазар Даскалов (Куклен) червен картон 1 среща



Областна група "U 17"



Константин Димитров (Милево) червен картон 1 среща



Айкут Ахмед (Момчилград) червен картон 1 среща



Мерт Мустафа(Момчилград) червен картон 1 среща



Областна група "U 15 Б"



Адриан Баров (Белащица) червен картон 1 среща



На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 (една) среща на г-н Атанас Апостолов – ФК "Розова долина" гр. Казанлък.



На основание чл.34(1) - 5 - 4 - 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 (една) среща на г-н Иван Кочев – ФК "Марица Милево" с.Милево.



На основание чл.22(2) - М – 3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права" за 1(една) среща на г-н Владислав Велчев – ФК "Житница" с. Житница.