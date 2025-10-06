© Треньорска смяна след загуба на градския стадион в Куклен. Става въпрос за отбора на ФК "Ямбол 1915", който отстъпи на "баските" с 1:2 в мача от 11-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.



Ето какво съобщиха от клуба днес:



ФК "Ямбол 1915" и старши треньорът Ахмет Хикмед се разделят по взаимно съгласие, считано от днес!



Благодарим на Ахмед за вложената енергия, дисциплината в работния процес и професионалното отношение. Пожелаваме му и успех в бъдещите предизвикателства.



Отборът продължава подготовката си по план за предстоящите срещи. Информация за временно и/или постоянно треньорско ръководство ще бъде съобщена допълнително.



Благодарим на нашите привърженици за подкрепата!