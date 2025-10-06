ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (5)
Треньорска смяна след загуба на градския стадион в Куклен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:56Коментари (0)161
©
Треньорска смяна след загуба на градския стадион в Куклен. Става въпрос за отбора на ФК "Ямбол 1915", който отстъпи на "баските" с 1:2 в мача от 11-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.

Ето какво съобщиха от клуба днес:

ФК "Ямбол 1915" и старши треньорът Ахмет Хикмед се разделят по взаимно съгласие, считано от днес!

Благодарим на Ахмед за вложената енергия, дисциплината в работния процес и професионалното отношение. Пожелаваме му и успех в бъдещите предизвикателства.

Отборът продължава подготовката си по план за предстоящите срещи. Информация за временно и/или постоянно треньорско ръководство ще бъде съобщена допълнително.

Благодарим на нашите привърженици за подкрепата!
Благоевград
