"Гигант“ Съединение допусна загуба при гостуването си на "Атлетик“ (Куклен) с 2:3 в мач от Югоизточната Трета лига, но за първи път може би изпада в подобна ситуация – да няма нито един полеви футболист сред резервите. Беше записан единствено вторият вратар и така футболистите играха цял мач без смяна.

"Очаквах подобно развитие, тъй като наистина бяхме без никакви резерви. След като стигнахме до обрат в резултата от 0:1 до 2:1, можехме да вкараме още голове и с това да решим двубоя. На практика ние можехме и с този наличен потенциал да спечелим“, коментира президентът на клуба Добри Козарев пред официалния сайт на футболтия клуб.

"Според мен съдийството бе доста слабо, бъркаше се и в двете посоки. За съжаление и в този мач ни показаха червен картон, така че ще имаме наказан и за следващия двубой. В този мач ни липсваха поне 8-9 футболисти, всичките абсолютно основни играчи. Вече не знам какво още може да ни се случи“, добави бизнесменът.