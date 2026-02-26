ИЗПРАТИ НОВИНА
Дубълът на Локо врътна 1:1 срещу Гигант в доиграването на прекратения мач
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:56Коментари (0)224
©
Вторият отбор на Локомотив Пловдив завърши 1:1 с Гигант (Съединение) в доиграването на двубоя от Трета лига - Югоизточна група, който бе прекратен още в 5-ата минута заради проливен дъжд.

През първата част положения почти липсваха пред двете врати. Шансове за “черно-белите" се откриха пред Валери Божинов и Станислав Витанов.

През второто полувреме двата тима вдигнаха оборотите. В 55-ата минута Слави Зарков стреля от дистанция, но стражът на Гигант спаси. Гостите отговориха с опасен шут на Здравко Жилов, който бе отразен от Християн Божков.

В 65-ата минута Локомотив откри резултата - Слави Зарков се разписа за 1:0. Само три минути по-късно “сините" изравниха. Центриране от корнер бе засечено от Радослав Терзиев за 1:1.

До края на срещата и двата тима се опитаха да стигнат до трите точки, но нови попадения не паднаха.

Следващата среща на Локомотив II е в неделя (01.03) от 15:00 часа. “Черно-белите" са домакини на Розова долина (Казанлък).

Гледайте в прикаченото видео репортаж от мача Локо II - Гигант (Съединение)!

