© Вторият отбор на Локомотив Пловдив завърши 1:1 с Гигант (Съединение) в доиграването на двубоя от Трета лига - Югоизточна група, който бе прекратен още в 5-ата минута заради проливен дъжд.



През първата част положения почти липсваха пред двете врати. Шансове за “черно-белите" се откриха пред Валери Божинов и Станислав Витанов.



През второто полувреме двата тима вдигнаха оборотите. В 55-ата минута Слави Зарков стреля от дистанция, но стражът на Гигант спаси. Гостите отговориха с опасен шут на Здравко Жилов, който бе отразен от Християн Божков.



В 65-ата минута Локомотив откри резултата - Слави Зарков се разписа за 1:0. Само три минути по-късно “сините" изравниха. Центриране от корнер бе засечено от Радослав Терзиев за 1:1.



До края на срещата и двата тима се опитаха да стигнат до трите точки, но нови попадения не паднаха.



Следващата среща на Локомотив II е в неделя (01.03) от 15:00 часа. “Черно-белите" са домакини на Розова долина (Казанлък).



Гледайте в прикаченото видео репортаж от мача Локо II - Гигант (Съединение)!



