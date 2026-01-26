ИЗПРАТИ НОВИНА
Дубълът на Локо постигна обрат срещу третия отбор на ЦСКА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:36Коментари (0)403
©
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) постигна резултатна победа над третия отбор на ЦСКА (София) в контролна среща. Двубоят завърши в полза на “черно-белите" - 4:2.

“Армейците" откриха резултата в 4-ата минута, а “черно-белите" изравниха чрез Димитър Мрънков в следващата атака.

ЦСКА отново  излезе напред в резултата с гол в 17-ата минута, а в 25-ата Даниел Маджаров възстанови равенството. Локомотив стигна до пълен обрат с попадение на Мрънков, а крайното 4:2 оформи Маджаров.

В хода на срещата и двата тима имаха още редица възможности за гол пред вратата на противника.
