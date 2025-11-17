Ташков вкара, а след това го изгониха! Синът на Кривия също се разписа за Локо II

© Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) постигна победа над Родопа (Смолян) в мач от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Пловдивчани се наложиха с 2:1 над “зелените" на “Лаута".



Гостите откриха резултата в 7-ата минута, когато точен бе Теодор Стефанов. В следващите 5 минути два шанса се откриха пред Аксел Велев, но до попадение не се стигна.



В 33-ата минута, след центриране от фаул, Кристиян Ташков засече с глава и изравни за 1:1. В добавеното време на първата част Низар Алруб пропусна много добра възможност пред вратата на Родопа.



В 65-ата минута Аксел Велев комбинира с Александър Александров, който от близка дистанция вкара за 2:1.



Гостите можеха да изравнят още в следващата атака, като топката премина встрани от вратата на Антонио Вардин.



В 75-ата минута Локомотив остана с човек по-малко – Кристиян Ташков получи втори жълт картон. До края на срещата Аксел Велев можеше да вкара нов гол за “черно-белите", но прати топката над вратата.



В следващия кръг Локомотив II гостува на Левски (Карлово). Двубоят е насрочен за събота (22.11) от 14:30 часа на стадион “Васил Левски".