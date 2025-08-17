Дубълът на Локомотив записа втора поредна загуба

© Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна поражение при гостуването си на Розова долина. "Черно-белите“ загубиха своята визита на стадион "Севтополис“ в Казанлък с 2:0.



"Розите“ откриха резултата в 60-ата минута, когато точен от дузпа бе Руси Чернаков. В добавеното време на срещата Атанас Йорданов оформи крайното 2:0.



"Черно-белите“ имаха също своите възможности в хода на мача. Калоян Панов имаше възможност да се разпише, но играч на домакините изчисти от голлинията. Идентична ситуация се откри и пред Тодор Фердинандов.



Така пловдивчани записаха второ поредно поражение в шампионата на Трета лига - Югоизточна група и остават с актив от 3 точки.



На 24 август (неделя) Локомотив II приема Несебър. Срещата е от 18:00 часа на помощния терен на "Лаута“.