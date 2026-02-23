ИЗПРАТИ НОВИНА
Вторият отбор на Локо все още няма изигран официален мач през 2026 година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:51
©
Вторият отбор на Лoкомотив Пловдив ще изиграе отложената среща с Гигант (Съединение) тази сряда (25.02). Двубоят е насрочен от 15:00 часа на помощния терен на “Лаута".

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди 8 дни двата тима играха само 5 минути, след което силният дъжд принуди съдията да прекрати срещата.

“Черно-белите" все още нямат изигран официален мач през 2026 година. Предвиденият за вчера двубой срещу Атлетик (Куклен) също бе отложен за по-късна дата заради силно наводнен терен на стадиона в Куклен.
