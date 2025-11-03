ИЗПРАТИ НОВИНА
Валери Божинов с два гола за Локо II, синът на Кривия и Аксел също бележат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27Коментари (0)621
©
виж галерията
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) постигна убедителна победа с 5:0 над СФК Раковски. Двубоят бе от 15-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група и се игра на помощния терен на “Лаута".

Тон за успеха даде Александър Александров - младши, който бе точен в 30-ата минута. Седем минути по-късно Аксел Велев покачи на 2:0. И двамата нападатели редовно попадат в групата на представителния отбор и вече записаха игроми минути в Първа лига.

В началото на втората част Даниел Маджаров направи резултата класически. Последните две попадения в мача бяха дело на Валери Божинов - младши.

Черно-белите са на 12-о място във временното класиране с актив от 17 точки.

В следващия кръг Локомотив II гостува на Созопол. Двубоят е в събота (08.11) от 14:30 часа.

Локомотив II игра в състав:

Христиан Божков, Валери Божинов, Николай Георгиев, Мерт Салим, Пламен Петров, Аксел Велев, Севи Идриз, Кристиян Ташков, Даниел Маджаров, Александър Александров, Алекс Местов.

Резерви: Антонио Вардин, Тодор Фердинандов, Христо Ботевски, Тони Лесов, Низар Алруб, Калоян Панов, Ивилин Чехларски.

Треньор: Димитър Дерменджиев
