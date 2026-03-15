Гол директно от корнер в пловдивско дерби на стадион "Локомотив"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Гостите започнаха по-активно срещата, като това даде резултат в 15-ата минута. Олджай Алиев стреля от границата на наказателното поле и реализира 0:1.
“Черно-белите" отговориха с опасен шут на Васил Василев, който бе отразен от стража на Марица.
В 39-ата минута удар на Валери Божинов бе избит в корнер.
В 42-ата минута локомотивци изравниха! Гол на Васил Василев, който реализира директно от корнер, възстанови равенството. Марица отговори с опит за прехвърлящ удар на Олджай Алиев.
Локомотив започна доста активно втората част и на няколко пъти “черно-белите" можеха да стигнат до пълен обрат. Изстрел на Даниел Маджаров бе отразен от стража на Марица, Константин Грахльов също имаше шанс пред себе си, а Георги Кущинаров бе на сантиметри от това да реализира гол от над 40 метра.
В 72-ата минута Олджай Алиев засече с глава, но Християн Божков бе на мястото си. В 75-ата минута Константин Грахльов бе изведен сам срещу вратаря на Марица, но стреля право в него.
Следващата среща на Локомотив II е гостуване на Спартак (Пловдив). Двубоят е насрочен за събота (21.03) от 15:00 часа.
Марица пропусна златен шанс да се изравни по точки с лидера Несебър и вече е с 52 точки, две по-малко от несебърци.
Локомотив II е на 13-а позиция с 26 точки.
