Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) завърши наравно 1:1 като домакин на Марица (Пловдив). Градското дерби бе от 24-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група и се игра на централния терен на “Лаута".Гостите започнаха по-активно срещата, като това даде резултат в 15-ата минута. Олджай Алиев стреля от границата на наказателното поле и реализира 0:1.“Черно-белите" отговориха с опасен шут на Васил Василев, който бе отразен от стража на Марица.В 39-ата минута удар на Валери Божинов бе избит в корнер.В 42-ата минута локомотивци изравниха! Гол на Васил Василев, който реализира директно от корнер, възстанови равенството. Марица отговори с опит за прехвърлящ удар на Олджай Алиев.Локомотив започна доста активно втората част и на няколко пъти “черно-белите" можеха да стигнат до пълен обрат. Изстрел на Даниел Маджаров бе отразен от стража на Марица, Константин Грахльов също имаше шанс пред себе си, а Георги Кущинаров бе на сантиметри от това да реализира гол от над 40 метра.В 72-ата минута Олджай Алиев засече с глава, но Християн Божков бе на мястото си. В 75-ата минута Константин Грахльов бе изведен сам срещу вратаря на Марица, но стреля право в него.Следващата среща на Локомотив II е гостуване на Спартак (Пловдив). Двубоят е насрочен за събота (21.03) от 15:00 часа.Марица пропусна златен шанс да се изравни по точки с лидера Несебър и вече е с 52 точки, две по-малко от несебърци.Локомотив II е на 13-а позиция с 26 точки.