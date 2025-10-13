Драматична загуба за пловдивски отбор

© facebook.com/bkminyor Миньор 2015 спечели домакинството си на Академик Пловдив с 83:80 (16:17, 26:19, 20:30, 21:14) в мач от втори кръг на Националната баскетболна лига за мъже.



Срещата в зала "Борис Гюдеров" предложи няколко обрата и интрига до края на последната четвърт.



Над всички за перничани бяха сърбите Игор Кесар (27 точки, 5 борби и 4 асистенции) и Лазар Станкович (15 точки, 19 борби и 3 асистенции). За гостите от Пловдив най-резултатен бе Васил Бачев с 22 точки.



Миньор 2015 заема 5-о място във временното класиране с 1 успех и 1 загуба, докато Академик е на 9-а позиция с 2 поражения.