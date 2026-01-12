ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (5)
Крайно време беше да му се даде шанс! Познато в Пловдив име пое Академик
Автор: Стойчо Генов 23:07
©
Ръководството на Академик Бултекс 99 (Пловдив) бързо намери заместник на подалия днес оставка треньор Йордан Янков. Новият наставник е твърде познато име за клуба, тъй като от дълги години работи в академията на пловдивския тим и бе крайно време да му се гласува доверие. Става въпрос за Йордан Иванов.

Ето как младият специалист бе представен от Аадемик Пловдив:

Академик Бултекс 99 обявява Йордан Иванов за старши треньор.

Шампион с U12 през 2016-а. Две години по-късно постигна златен требъл с U14 - печели и трите възможни купи за сезона: шампионската титла на България, Купата на България и Балканската купа.

Има 4 години опит като старши треньор на националния отбор U16 и миналата година бе в щаба на България U16 като помощник. Има многобройни медали на национално и международно ниво при подрастващи.

Сега идва време да приложи своята философия за развитие и на най-високо ниво.

Добре дошъл на пейката, тренер!
