Треньорът, извел Академик Пловдив до най-успешния сезон в историята, напусна клуба

© Треньорска раздяла в баскетболния Академик Бултекс 99 (Пловдив). Ръководството на клуба обяви, че се разделя по взаимно съгласие с досегашния наставник Йордан Янков.



От клуба допълниха, че наставникът е подал оставка, която впоследствие е била приета.



Младият специалист пое отбора през 2020 година и го изведе до най-успешния сезон в историята на пловдивския баскетбол - финал в Балканската лига и трето място в НБЛ.



"Благодарим за отдадеността, професионализма и енергията, която внесе в отбора през всичките тези години", завършва официалното съобщение на БК Академик Пловдив.