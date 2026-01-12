ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (5)
Треньорът, извел Академик Пловдив до най-успешния сезон в историята, напусна клуба
Автор: Стойчо Генов 12:23
©
Треньорска раздяла в баскетболния Академик Бултекс 99 (Пловдив). Ръководството на клуба обяви, че се разделя по взаимно съгласие с досегашния наставник Йордан Янков.

От клуба допълниха, че наставникът е подал оставка, която впоследствие е била приета.

Младият специалист пое отбора през 2020 година и го изведе до най-успешния сезон в историята на пловдивския баскетбол - финал в Балканската лига и трето място в НБЛ.

"Благодарим за отдадеността, професионализма и енергията, която внесе в отбора през всичките тези години", завършва официалното съобщение на БК Академик Пловдив.
Статистика: