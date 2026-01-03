© виж галерията Баскетболистите на Академик Бултекс 99 (Пловдив) постигнаха една от сензациите в 15-ия кръг на НБЛ. Пловдивчани победиха носителя на Купата на България Черно море Тича (Варна) с 95:94 (18:25, 16:25, 34:22, 27:22). Двубоят се игра в зала "Сила" в Пловдив.



С успеха Академик прекъсна серията си от три поредни загуби. Победата бе едва четвърта за възпитаниците на треньора Йордан Янков.



В същото време пловдивчани спряха серията на Черно море и им нанесоха едва четвърто поражение от досегашните 14 изиграни мача.



Варненци започнаха по-стабилно и водеха със 7 точки след 10 минути игра, а до почивката увеличиха аванса си до 16 точки при 50:34.



Последва силна трета част за Академик Пловдив, който се доближи на 4 точки – 68:72 преди финалните 10 минути.



В заключителния период Черно море Тича до голяма степен удържаше аванса, но домакините изравниха за 90:90 след два точни наказателни удара на Николай Михайлов при оставащи минута и 14 секунди. Пак след стрелби от наказателната линия на Михайлов пловдивчани дръпнаха с 95:91 20 секунди преди края. Усилията на гостите стигнаха за тройка на Цветомир Чернокожев, но не и за нов обрат.



Капитанът Васил Бачев се отличи с 28 точки, 4 борби и 4 асистенции за победителите, Джакуез Йоу завърши с 20 точки, 5 борби и 4 асистенции, а Николай Михайлов допринесе за успеха с 18 точки, 8 борби и 6 асистенции.



За Черно море Тича Ламонт Уест се отчете с 24 точки, 9 борби и 4 асистенции, а Георги Боянов добави 19 точки и 4 борби.