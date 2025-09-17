ИЗПРАТИ НОВИНА
Академик (Пловдив) обяви с радост идването на нов треньор в клуба
БК Академик Бултекс 99 (Пловдив) с радост обявява встъпването на Георги Андонов като старши треньор на юношеския отбор до 19 години. Това обявиха от пловдивския баскетболен клуб, представяйки новото попълнение в спортно-техническия екип.

Ето какво още информираха от тима:

Жоро има зад гърба си силно лято като помощник треньор на националните отбори на България:

- Помощник треньор на девойки U18, които завършиха на 10-то място на Европейското първенство

- Помощник треньор на момичета U16, които спечелиха сребърните медали на Европейското първенство

През този период Георги се утвърди като опитен специалист в скаутинга и доказа своите качества в работата с млади таланти.

Жоро е истински пример за отдаденост и трудолюбие. Целият клуб му пожелава успех в новото предизвикателство.
