Отборът на Балкан (Ботевград) излезе на върха в класирането в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), след като победи тима на Академик Бултекс 99 (Пловдив) с 91:77 (25:19, 28:21, 17:27, 21:10) като гост в двубой от 23-ия кръг на шампионата.Възпитаниците на Васил Христов изпуснаха 16 точки аванс, натрупан преди края на втората четвърт, но със силни финални десет минути си осигуриха успеха в зала "Сила", който е 18-и за тях в 21 мача от началото на редовния сезон. Пловдивските "студенти" регистрираха 13-ото си поражение, но остават на осмата позиция в класирането.Гостите от Ботевград бяха по-ефективни в нападение в началото на двубоя и след първите десет минути успяха да отворят разлика от 26:19, която малко преди края на втората четвърт увеличиха на 16 точки при 53:27.След почивката обаче "студентите“ намериха ритъма си при стрелбата от дистанция и заличиха изоставането си, като изравниха до 67:67 37 секунди преди финала на третия период. След това обаче Травис Макконико вкара тройка за Балкан, за да даде 3 точки аванс за гостите преди последната част.В нея Балкан започна със серия от 9 безответни точки и отново отвори двуцифрена преднина при 79:67. Този път възпитаниците на Васил Христов не допуснаха разколебаване и поддържаха разликата до края, за да се поздравят с успех след 91:77.Най-резултатен за тима от Ботевград Травис Макконико с 22 точки, а Демонд Робинсън записа "дабъл-дабъл“ от 14 точки и 13 борби. За домакините от Академик капитанът Васил Бачев бе над всички с 25 точки.