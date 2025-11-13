Баскетболист на Академик Пловдив с повиквателна за националния отбор

© Баскетболистът на пловдивския Академик Бултекс 99 Николай Михайлов получи повиквателна за разширения състав на националния отбор на България, похвалиха се от клуба.



Ники ще се включи в подготовката на мъжкия национален отбор за предстоящите квалификационни мачове.



От този разширен състав ще бъдат избрани 12-те играчи, които ще представят България.



"Пожелаваме успех на Ники", допълниха от БК Академик.