БК Академик Пловдив: №24 продължава с нас!

© Ръководството на пловдивския Академик Бултекс 99 се договори с един от младите и талантливи баскетболисти в отбора да продължи да играе и през новия сезон в НБЛ. Става въпрос за Андрей Чалъков, който дълго време беше капитан на юношеския отбор до 18 години.



"№24 продължава с нас! Андрей Чалъков се завръща в редиците на Академик Бултекс 99 с повече опит и готовност да допринесе за целите на отбора в НБЛ", написаха от БК Академик Пловдив в официалната си страница.



Припомняме, че шампионатът в НБЛ стартира в началото на октомври, като в първия кръг Академик Пловдив приема Балкан (Ботевград).