Американецът Донзо е най-новото попълнение в Академик Пловдив

© Академик Бултекс 99 се подсили с американеца Ватангое Донзо, съобщиха от пловдивския баскетболен клуб. Новото попълнение е роденият през 2000 година и е висок 202 см.



Ватангое Донзо е новият форуърд на Академик Бултекс 99.



Кой е Ватангое Донзо?



Роден на 28 януари 2000 г. в Тиога, Пенсилвания, Донзо е американски баскетболист с богат международен опит. Завършил Blue Mountain Christian University през 2023, той започна професионалната си кариера в европейския баскетбол.



Професионален път:



Преди да се присъедини към нас, Ватангое игра в:



• Кипър - Enosis Neon Paralimni (ECOMMBX BL)



• Северна Македония - Feniks 2010 (Първа Лига)



• Финландия



• Германия



Какво носи на паркета:



През сезон 2025-2026 в Северна Македония, Донзо записа средно 10.4 точки, 4.8 борби и впечатляващи 2.8 блокшота на мач. Неговата реализация от двуточкова зона достигна 50%, демонстрирайки ефективност близо до коша.



Атлетичният форуърд е силен в защита с 2.0 откраднати топки и в нападение с 50% реализация от средно разстояние. В Кипър допълнително показа способност за контрол на борбите с 2.7 офанзивни и 2.3 дефанзивни борби средно.



Какво очакваме:



Ватангое идва с ясна мисия, да донесе физика, енергия и защитна интензивност. Неговата височина и атлетизъм ще бъдат ключови в борбите под двата коша, а блокшотовете му ще укрепят нашата защита.



Донзо има амбиция да продължи развитието си в НБЛ и да помогне на Академик.



Добре дошъл в семейството на Академик Бултекс 99, Ватангое!



Очакваме дебюта ти с нашата фланелка!