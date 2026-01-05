ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (5)
Американецът Донзо е най-новото попълнение в Академик Пловдив
Автор: Стойчо Генов 14:24Коментари (0)116
©
Академик Бултекс 99 се подсили с американеца Ватангое Донзо, съобщиха от пловдивския баскетболен клуб. Новото попълнение е роденият през 2000 година и е висок 202 см.

Ето как американецът бе представен от БК Академик:

Ватангое Донзо е новият форуърд на Академик Бултекс 99.

Имаме удоволствието да обявим подписването на 202-сантиметровия форуърд Ватангое Донзо!

Кой е Ватангое Донзо?

Роден на 28 януари 2000 г. в Тиога, Пенсилвания, Донзо е американски баскетболист с богат международен опит. Завършил Blue Mountain Christian University през 2023, той започна професионалната си кариера в европейския баскетбол.

Професионален път:

Преди да се присъедини към нас, Ватангое игра в:

• Кипър - Enosis Neon Paralimni (ECOMMBX BL)

• Северна Македония - Feniks 2010 (Първа Лига)

• Финландия

• Германия

Какво носи на паркета:

През сезон 2025-2026 в Северна Македония, Донзо записа средно 10.4 точки, 4.8 борби и впечатляващи 2.8 блокшота на мач. Неговата реализация от двуточкова зона достигна 50%, демонстрирайки ефективност близо до коша.

Атлетичният форуърд е силен в защита с 2.0 откраднати топки и в нападение с 50% реализация от средно разстояние. В Кипър допълнително показа способност за контрол на борбите с 2.7 офанзивни и 2.3 дефанзивни борби средно.

Какво очакваме:

Ватангое идва с ясна мисия, да донесе физика, енергия и защитна интензивност. Неговата височина и атлетизъм ще бъдат ключови в борбите под двата коша, а блокшотовете му ще укрепят нашата защита.

Донзо има амбиция да продължи развитието си в НБЛ и да помогне на Академик.

Добре дошъл в семейството на Академик Бултекс 99, Ватангое!

Очакваме дебюта ти с нашата фланелка!
Още по темата: общо новини по темата: 556
03.01.2026
28.12.2025
24.12.2025
15.12.2025
26.11.2025
24.11.2025
предишна страница [ 1/93 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Академик удари носителя на Купата на България в драматичен мач в Пловдив
 Честито! БК Академик Пловдив навършва днес 77 години
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: