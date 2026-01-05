|
|Американецът Донзо е най-новото попълнение в Академик Пловдив
Академик Бултекс 99 се подсили с американеца Ватангое Донзо, съобщиха от пловдивския баскетболен клуб. Новото попълнение е роденият през 2000 година и е висок 202 см.
Ето как американецът бе представен от БК Академик:
Ватангое Донзо е новият форуърд на Академик Бултекс 99.
Имаме удоволствието да обявим подписването на 202-сантиметровия форуърд Ватангое Донзо!
Кой е Ватангое Донзо?
Роден на 28 януари 2000 г. в Тиога, Пенсилвания, Донзо е американски баскетболист с богат международен опит. Завършил Blue Mountain Christian University през 2023, той започна професионалната си кариера в европейския баскетбол.
Професионален път:
Преди да се присъедини към нас, Ватангое игра в:
• Кипър - Enosis Neon Paralimni (ECOMMBX BL)
• Северна Македония - Feniks 2010 (Първа Лига)
• Финландия
• Германия
Какво носи на паркета:
През сезон 2025-2026 в Северна Македония, Донзо записа средно 10.4 точки, 4.8 борби и впечатляващи 2.8 блокшота на мач. Неговата реализация от двуточкова зона достигна 50%, демонстрирайки ефективност близо до коша.
Атлетичният форуърд е силен в защита с 2.0 откраднати топки и в нападение с 50% реализация от средно разстояние. В Кипър допълнително показа способност за контрол на борбите с 2.7 офанзивни и 2.3 дефанзивни борби средно.
Какво очакваме:
Ватангое идва с ясна мисия, да донесе физика, енергия и защитна интензивност. Неговата височина и атлетизъм ще бъдат ключови в борбите под двата коша, а блокшотовете му ще укрепят нашата защита.
Донзо има амбиция да продължи развитието си в НБЛ и да помогне на Академик.
Добре дошъл в семейството на Академик Бултекс 99, Ватангое!
Очакваме дебюта ти с нашата фланелка!
