ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (9)
Академик Пловдив затрудни Черно море, но въпреки това записа четвърта поредна загуба
Автор: Стойчо Генов 11:40Коментари (0)83
©
Отборът на Академик Бултекс 99 (Пловдив) записа четвърта поредна загуба през новия сезон в НБЛ. Пловдивчани отстъпиха на Черно море Тича с 85:91 в двубой от 4-ия кръг, който се игра във Варна.

Двата отбора си размениха по една част през първото полувреме. Домакините започнаха доста по-силно мача и дръпнаха с 29:16.

След това възпитаниците на треньора Йордан Янков намалиха изоставането си и спечелиха втората част с 30:20, при което на почивката резултатът бе 49:46 за Черно море Тича.

В третата част играта бе равностойна, като в нейния край пловдивчани дори поведоха за първи път от началото на мача - 59:58. След сирената в тази част Черно море отново водеше с една точка разлика - 67:66.

Решаваща се оказа последната част, в която домакините стартираха ударно и след кош и наказателен удар на Венцислав Петков, плюс тройка на Николай Стойнов се получи 7 точки разлика. След това в период от 4 минути варненци реализираха 10 точки срещу само 2 за гостите и това съвсем уби интригата.

Райт Рииво-Лаане бе най-резултатен за пловдивчани с 11 точки и 11 асистенции.
Още по темата: общо новини по темата: 545
19.10.2025
14.10.2025
13.10.2025
06.10.2025
17.09.2025
04.09.2025
предишна страница [ 1/91 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: