Академик Пловдив затрудни Черно море, но въпреки това записа четвърта поредна загуба

© Отборът на Академик Бултекс 99 (Пловдив) записа четвърта поредна загуба през новия сезон в НБЛ. Пловдивчани отстъпиха на Черно море Тича с 85:91 в двубой от 4-ия кръг, който се игра във Варна.



Двата отбора си размениха по една част през първото полувреме. Домакините започнаха доста по-силно мача и дръпнаха с 29:16.



След това възпитаниците на треньора Йордан Янков намалиха изоставането си и спечелиха втората част с 30:20, при което на почивката резултатът бе 49:46 за Черно море Тича.



В третата част играта бе равностойна, като в нейния край пловдивчани дори поведоха за първи път от началото на мача - 59:58. След сирената в тази част Черно море отново водеше с една точка разлика - 67:66.



Решаваща се оказа последната част, в която домакините стартираха ударно и след кош и наказателен удар на Венцислав Петков, плюс тройка на Николай Стойнов се получи 7 точки разлика. След това в период от 4 минути варненци реализираха 10 точки срещу само 2 за гостите и това съвсем уби интригата.



Райт Рииво-Лаане бе най-резултатен за пловдивчани с 11 точки и 11 асистенции.