Спортните новини: Днес (7) | Вчера (5)
Академик Пловдив стартира с неприятна загуба новия сезон в НБЛ
Автор: Стойчо Генов 11:04Коментари (0)145
© НБЛ
Пловдивският Академик Бултекс 99 започна с неприятна загуба новия сезон в Националната баскетболна лига. Възпитаниците на треньора Йордан Янков отстъпиха на Балкан с 66:87 в двубой от първия кръг, който се игра в "Арена Ботевград“.

Домакините поведоха още в първата четвърт с 28:12, благодарение на шест точни тройки. До почивката авансът им нарасна до 22 точки (51:29), а след това контролираха мача до края.

MVP на срещата е Демонд Илайджа Робинсън от състава на Балкан с 14 точки и 8 борби.
