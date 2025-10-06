Академик Пловдив стартира с неприятна загуба новия сезон в НБЛ

© НБЛ Пловдивският Академик Бултекс 99 започна с неприятна загуба новия сезон в Националната баскетболна лига. Възпитаниците на треньора Йордан Янков отстъпиха на Балкан с 66:87 в двубой от първия кръг, който се игра в "Арена Ботевград“.



Домакините поведоха още в първата четвърт с 28:12, благодарение на шест точни тройки. До почивката авансът им нарасна до 22 точки (51:29), а след това контролираха мача до края.



MVP на срещата е Демонд Илайджа Робинсън от състава на Балкан с 14 точки и 8 борби.