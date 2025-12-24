ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (6)
Академик падна в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:48
©
Миньор 2015 прекъсна негативната си серия от две последователни загуби в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич удържаха Академик Бултекс 99 след 85:70 в мач от 13-ия кръг.

В зала "Сила“ успехът на тима от Перник не дойде лесно, тъй като момчетата на Йордан Янков показаха характер през второто полувреме, но гостите не се дадоха в последната част, за да нанесат второ поредно поражение на своя съперник.

Тимът от Перник се изкачи до петата позиция в подреждането с шест победи и шест загуби, а отборът от Пловдив остава девети с три успеха и девет поражения. На 28 декември (неделя) Миньор ще бъде домакин на Левски. От своя страна Академик ще гостува на Берое Стара Загора в същия ден.
