Академик падна в Пловдив

© Миньор 2015 прекъсна негативната си серия от две последователни загуби в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич удържаха Академик Бултекс 99 след 85:70 в мач от 13-ия кръг.



В зала "Сила“ успехът на тима от Перник не дойде лесно, тъй като момчетата на Йордан Янков показаха характер през второто полувреме, но гостите не се дадоха в последната част, за да нанесат второ поредно поражение на своя съперник.



Тимът от Перник се изкачи до петата позиция в подреждането с шест победи и шест загуби, а отборът от Пловдив остава девети с три успеха и девет поражения. На 28 декември (неделя) Миньор ще бъде домакин на Левски. От своя страна Академик ще гостува на Берое Стара Загора в същия ден.