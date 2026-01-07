ИЗПРАТИ НОВИНА
Ново американско попълнение в Академик Пловдив
Автор: Стойчо Генов 15:05
Баскетболният Академик Пловдив се похвали с ново американско попълнение. Става въпрос за 192-сантиметровия гард ДеМаркъс Шарп.

Ето как Шарп бе представен от "студентите":

Добре дошъл, ДеМаркъс Шарп!

Американският гард ДеМаркъс Шарп се присъединява към Академик Бултекс 99.

192-сантиметровият плеймейкър пристига с богат колежански опит:

• Играч на годината в Southland Conference (2023)

• Част от идеалния отбор на финалния турнир на ASUN (2024)

• Най-добър защитник в Southland Conference

• Средно 19.5 точки | 5 борби | 5 асистенции (Northwestern State)

Шарп идва след сезон в Сърбия, където защитаваше цветовете на SPD Раднички в КЛС лигата.

Добре дошъл в Пловдив!
