Ново американско попълнение в Академик Пловдив

© Баскетболният Академик Пловдив се похвали с ново американско попълнение. Става въпрос за 192-сантиметровия гард ДеМаркъс Шарп.



Ето как Шарп бе представен от "студентите":



Добре дошъл, ДеМаркъс Шарп!



Американският гард ДеМаркъс Шарп се присъединява към Академик Бултекс 99.



192-сантиметровият плеймейкър пристига с богат колежански опит:



• Играч на годината в Southland Conference (2023)



• Част от идеалния отбор на финалния турнир на ASUN (2024)



• Най-добър защитник в Southland Conference



• Средно 19.5 точки | 5 борби | 5 асистенции (Northwestern State)



Шарп идва след сезон в Сърбия, където защитаваше цветовете на SPD Раднички в КЛС лигата.



Добре дошъл в Пловдив!