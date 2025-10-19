ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (11)
Академик Пловдив падна лошо вкъщи
Автор: Лъчезар Тодоров 20:51
© facebook.com/BCBeroe
Берое спечели визитата си на Академик Пловдив с 86:67 (22:16, 16:20, 29:24, 19:7) в мач от трети кръг на Националната баскетболна лига за мъже.

Над всички за гостите бе Дариус Куинсбери с 18 точки, 3 борби и 4 асистенции, докато Де'Шон Парсънс добави 17 точки, 5 борби и 3 завършващи паса. За домакините най-резултатен бе Жак Йоу с 20 точки и 6 борби.

Заралии са лидери в класирането с 3 победи, докато Академик е на осма позиция с 3 поражения.
