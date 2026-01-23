© Баскетболният Академик призова привържениците си за подкрепа в предстоящото второ издание на дербито на Пловдив срещу Локомотив. Мачът от 19-ия кръг на НБЛ е в понеделник (2 февруари) от 19,15 часа в зала "Сила".



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в първото градско дерби през настоящия сезон Локомотив спечели с 98:93 след продължение.



Ето какво написаха от БК Академик, като към текста добавиха и атрактивно видео:



БИТКАТА ЗА ПЛОВДИВ 2



2 февруари. СИЛА. Градско дерби. Време за реванш.



Академик Бултекс 99 vs Локомотив Пловдив



Комплекс СИЛА



02.02.26 | Понеделник | 19:15ч



Очакваме ви.



