ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (16)
Академик: Идва Битката за Пловдив 2, време е за реванш!
Автор: Стойчо Генов 14:53Коментари (0)118
©
Баскетболният Академик призова привържениците си за подкрепа в предстоящото второ издание на дербито на Пловдив срещу Локомотив. Мачът от 19-ия кръг на НБЛ е в понеделник (2 февруари) от 19,15 часа в зала "Сила".

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в първото градско дерби през настоящия сезон Локомотив спечели с 98:93 след продължение.

Ето какво написаха от БК Академик, като към текста добавиха и атрактивно видео:

БИТКАТА ЗА ПЛОВДИВ 2

2 февруари. СИЛА. Градско дерби. Време за реванш.

Академик Бултекс 99 vs Локомотив Пловдив

Комплекс СИЛА

02.02.26 | Понеделник | 19:15ч

Очакваме ви.

Още по темата: общо новини по темата: 564
19.01.2026
15.01.2026
13.01.2026
12.01.2026
12.01.2026
11.01.2026
предишна страница [ 1/94 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Академик Пловдив лети за втора поредна победа при новия треньор Йордан Иванов
 Преобразен Академик взе солиден аванс срещу Ботев (Враца) при дебюта на Йордан Иванов
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: